Los puertos han sido desde la antigüedad el punto de entrada del comercio, las mercancías, y los seres humanos, por tanto, también de las nuevas ideas y la innovación.

Todo empieza en los puertos, y mucho más en una isla. Lo que en los puertos se experimenta, lo que el puerto innova, más pronto o más tarde «desembarca» en la ciudad, asumiéndolo finalmente la sociedad general.

El puerto, cualquier puerto, busca constantemente la máxima eficiencia en el transporte, la carga y el embarque, la seguridad y la sostenibilidad. Es una microsociedad que funciona como un reloj, con precisión y eficacia, no importa el tiempo o las circunstancias, el puerto siempre funciona. En cierto modo es un modelo de ciudad avanzada, una entidad viva que además es capaz de analizar y debatir sobre su propio futuro y su proceso de evolución.

Jornada de innovación portuaria de DM y APB

Los expertos en innovación de la administración portuaria, la universidad (UIB), junto con los representantes del sector de la industria náutica y los responsables de éste ámbito en la administración autonómica se reunieron el jueves día 24 en Palma, en la sede institucional de la Autoridad Portuaria de Baleares, para debatir sobre la necesidad de impulsar la investigación y la innovación en el área portuaria, en especial en lo referente a la industria de la reparación de yates, la energía y el turismo náutico.

Mar Vera, de Alcudiamar, fue la encargada de presentar el acto que comenzó con la apertura por parte del director de la Autoridad Portuaria, Jorge Nasarre, que ratificó el compromiso de la institución en la necesidad de apoyar las iniciativas del propio sector industrial. Después, tomó la palabra el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company. Seguidamente, disertó sobre la innovación el Dr. Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB. El Dr. Riera destacó en su conferencia que «el mar es el centro de la reformulación estratégica de Baleares. Unas islas que necesitan una revisión urgente de sus pilares de competitividad, que han de ser ante todo globales y sostenibles. Hay que revisar la dotación de infraestructuras portuarias, mejorándolas, aunque sin crear necesariamente otras nuevas. Por otra parte hay que generar fórmulas para crear innovación constante y no puntual»

Según el estudio del Dr. Riera, «la economía azul supone el 16,7% del PIB y genera un 17,2% de los empleos de las islas. Las empresas de este sector en Baleares son el 11,1% del total, generando 5.131 millones de euros al año y 87.831 puestos de trabajo en un total de 6.464 empresas».

La intervención de José Llorca, responsable de Innovación en Puertos del Estado, se centró en las acciones de esta institución nacional para dotar a las empresas de las ayudas necesarias para poder hacer realidad sus proyectos de innovación por medio del programa Puertos 4.0. Llorca destacó que «los puertos deben participar activamente en la cuarta revolución industrial, que como todas las revoluciones, incluidas las industriales, ha de ser disruptiva. Hay que dar entrada a las tecnologías de inteligencia artificial, big data y otras innovaciones en los puertos, pese a que ésta, la portuaria, sea una industria que tiende a lo tradicional».

Jorge Martín, responsable del área de Innovación y Medio ambiente de la APB, explicó que la Autoridad Portuaria es consciente de la importancia estratégica del sector náutico en las islas Baleares, por su capacidad para generar valor al territorio; la situación geográfica y el alto valor natural de nuestro entorno ha provocado que sean nuestras empresas las que estén liderando el sector, no sólo a nivel nacional sino internacional. «La única manera de continuar liderando el sector pasa por la innovación y para ello se ha propuesto la creación de un ecosistema, en el que participarán todos los agentes necesarios: investigación, empresas, universidad, que propicie la generación de proyectos de alto valor añadido".

Ya en la mesa redonda, Isabel Teruel, vicepresidenta del Balearic Marine Cluster, aseguró que «la administración va muy lenta respecto a la velocidad de acción de las empresas. Las personas que están trabajando en la administración tienen la voluntad de ayudar, pero no puede avanzar al ritmo necesario. La burocracia hace que todo sea muy lento. Además, todo el peso de la inversión en innovación tecnológica y sostenible recae sobre el sector privado. Ciertamente, las empresas tienen responsabilidad para con el medio ambiente y la innovación, pero falta una colaboración real entre la administración y la empresa».

Por otra parte, la administración no parece valorar adecuadamente la opinión de las empresas del sector. No es viable técnicamente que pretendan exigir que en sólo ocho años todos los barcos de chárter sean eléctricos en su propulsión, con emisiones cero. Los barcos grandes no pueden propulsarse así. Además, pretender que no podamos dar amarre a barcos no eléctricos en 2030 no es realista.

El otro tema a destacar aquí con respecto a la innovación es lo que están haciendo las empresas del Balearicc Marine Cluster. El clúster tiene una comisión de innovación que está trabajando en varias líneas específicas: La circularidad de los residuos producidos en la industria náutica, en este caso en colaboración con la APB, y la estandarización de la facturación electrónica para las empresas del sector. Además, el clúster ofrece el apoyo necesario a las empresas asociadas para facilitarles los trámites en los procesos de innovación y certificación»

Por su parte, Joaquín Tintoré, director del SOCIB, incidió en «la importancia de una investigación pública de excelencia, sostenida en el tiempo y la necesidad de nuevas estructuras de I+D+i como elemento de base para la innovación y para asegurar un desarrollo sostenible en un entorno de cambio climático. La nueva sede de SOCIB en el Moll Vell, es un ejemplo de nuevas estructuras en el Polo Marino y del liderazgo del sector público (Govern Balear, APB, MCIN y CSIC) en esta infraestructura que está desarrollando herramientas de apoyo a la toma de decisiones en temas como las olas de calor marinas, la predicción de corrientes y el oleaje, en colaboración con Puertos del Estado y AEMET, o la capacidad de carga náutica, en colaboración con PortsIB».

«En todo este tema debemos planificar a muchos años vista, lo que es difícil. Nuestra mente está diseñada para la supervivencia a corto plazo, no para planificar para las generaciones futuras».

El director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores, Antoni Baos, quiso poner de relieve la importancia de diseñar una formación acorde a las nuevas tecnologías y en sinergia con la realidad de la industria, en especial con la de la reparación de embarcaciones. Al mismo tiempo, también recalcó «la importancia de que los trabajadores y las trabajadoras obtengan sus títulos y cualificaciones, ya que este aspecto revierte en calidad para las empresas donde son contratados».

Baos recalcó la importancia de este tipo de foros, donde los distintos interlocutores pueden exponer a la administración las necesidades reales del sector.

La gerente de Ports IB, Cristina Barahona, expuso que «hemos encargado un estudio de impacto del cambio climático en nuestras instalaciones. El resultado del estudio apunta a dos horizontes posibles, uno a medio plazo y otro a largo plazo. En 2040 el agua subiría unos 15 centímetros en nuestros puertos, lo que no afectaría a las instalaciones portuarias. En el 2100 el agua subiría, según el estudio, unos 80 centímetros, lo que nos obliga a ir ya planificando las nuevas instalaciones en previsión de que se pudiera producir esa subida del nivel del agua».

Potenciar la innovación

Roberto Gili, experto en financiación privada de empresas innovadoras alabó éste tipo de encuentros para generar sinergias y debatir sobre las necesidades reales de los sectores industriales. Aunque se mostró crítico con el futuro de la innovación en Mallorca. «Creo que Mallorca no tiene las condiciones para crear innovación. Falta una base y un ambiente de ilusión por la innovación. Es necesario más liderazgo y organizar aceleradoras para formar equipos de emprendedores y generar polos de desarrollo específico que permitan crear una base sólida. No se trata sólo de planificar desde arriba, hay que organizar y crear primero una base, tal vez potenciando pequeños polos de innovación que sirvan para generar una red de innovación».

Diego Colón de Carvajal, moderador de la mesa redonda y consejero delegado de Astilleros de Mallorca, afirmó que «no podemos esperar más, no podemos seguir evolucionando en innovación y medio ambiente, debemos revolucionar. No debemos conformarnos con las acciones de greenwashing, que significa en inglés cubrir de una pátina verde lo que no lo es. Hay que tomar medidas reales y participar en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno, el amoniaco, el metanol etc. El futuro de la propulsión en el sector marítimo no pasa por la electrificación, salvo en muy pequeñas unidades.

Encontrar en una sociedad el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad es posible, de hecho, hay países que llevan más de 30 años en esa línea, como por ejemplo Costa Rica o Bermudas, donde los niños tienen ilusión por ser de mayores biólogos, demostrando así como esa sociedad ha interiorizado la importancia de vivir en un correcto equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad».