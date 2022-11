El cáncer de pulmón tiene una de las mayores tasas de mortalidad y es uno de los más agresivos. Solo en Baleares en el año 2022 ya han muerto más de quinientas personas (520) de los casi setecientos casos detectados (670). La principal aparición de esta enfermedad viene por el tabaco y se ha visto incrementada en los últimos años en mujeres fumadoras

Hoy, Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón, se han reunido en el Hospital de Son Espases, José Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Illes Balears, la jefa de coordinación de voluntariado Giovanna Gutiérrez y algunas voluntarias de la asociación para informar y reivindicar la importancia del tabaco en la aparición de la enfermedad y la normativa vigente sobre su consumo.

La normativa actual relacionada con el consumo de tabaco alrededor de los espacios sanitarios no se cumple ni por pacientes ni por el personal sanitario. La ley antitabaco no permite fumar cerca de hospitales y centros sanitarios, pero al no haber control alguno la medida no se cumple.

"La lucha contra el cáncer de pulmón pasa principalmente por la lucha contra el consumo de tabaco", ha reivindicado en varias ocasiones Reyes. Además, el acto de fumar no solo ayuda a la aparición de cáncer de pulmón, sino también al de páncreas, colon, mama, estómago, etc. "Ha habido un aumento paulatino año tras año y hay que hacer campañas para frenar el consumo", ha asegurado el presidente de la asociación.

Asimismo, las voluntarias de la asociación han estado repartiendo pegatinas y panfletos con el lema 'Yo elijo no fumar' para concienciar a todo el personal de la zona. "La asociación sin voluntarios y socios no podría existir, son los dos pilares", ha comentado Gutiérrez.

La actividad se ha llevado a cabo en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y Manacor en Mallorca; Hospital Mateu Orfila en Menorca; Hospital de Can Misses en Ibiza y el Hospital de Formentera.