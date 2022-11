Alquiler en Mallorca | Los pisos de menos de mil euros encuentran inquilino en menos de 24 horas

Por los aires. Así está la vivienda de alquiler en Mallorca, con unos precios ‘por las nubes’ y que sin embargo ‘vuelan’. Se ha convertido en un mercado exprés en el que en ocasiones los pisos no permanecen ni 24 horas.

«Las características del piso no importan. Todo lo que baja de mil euros se alquila», asegura Elisabeth Pachón, de P&P Inmobiliaria. De hecho la situación es tal que, según explica, una vivienda que se anuncia en alquiler un viernes «el lunes ya no está, vuela». David Coll, de Immobiliària Palma Coll, coincide con Pachón e incide en los altos precios: «Por 700 euros no hay nada digno ahora mismo, y se considera que un piso de dos habitaciones por 800 o 900 euros es más que aceptable y no dura nada en el mercado», relata.

El portal inmobiliario Idealista publicaba esta semana un estudio que apuntaba que, de media, el 16% de las viviendas que se alquilaron el mes pasado en Palma no llevaban ni 24 horas anunciadas. En el caso de los alquileres de menos de 750 euros mensuales el porcentaje aumenta y se trata de un 36% de los pisos de Ciutat los que estuvieron menos de un día en el mercado.

Los puntos no son mucho más bajos en el que caso de los precios más elevados, ya que el 28% de las viviendas de entre 750 y 1.000 euros se alquilaron en unas horas, por no hablar de que el 11% de los pisos de entre 1.000 y 1.500 euros también ‘volaron’ en una sola jornada.

José Miguel Artieda, vicepresidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (API), explica que «hay tanto exceso de demanda» que en ocasiones no llegan ni a publicar los anuncios. Tienen en lista a personas «con buen perfil» y les ofrecen los pisos. «Es un drama social lo que está pasando y ves que hay mucha gente que tiene necesidad, y para ayudarles en cuanto aparece un piso se lo enseñas a ellos», describe.

Eso sí, Artieda considera que los datos del estudio publicado por Idealista «hay que cogerlos con pinzas», porque aunque coincide en que las viviendas están poco tiempo en el mercado, opina que en veinticuatro horas un alquiler no se cierra. «Validar un contrato de arrendamiento requiere de varios procesos: hay que enseñarlo, mirar el tema de las garantías...hacerlo todo en un día no es lo habitual», explica.

Éxito turístico

Aunque es cierto que desde el año 2017 el alquiler empezó a estar en auge, desde las inmobiliarias señalan que no ha sido hasta principios de 2022 cuando se ha dado esta delicada situación. «Desde que empezó el año solo hay pisos de alquiler de 600 euros para arriba y a la gente casi no le importa cómo son, se los quedan», destaca Pachón. En este sentido, Coll considera que tras lo peor de la pandemia por la covid «parece que la gente ha querido cambiar de vivienda, ya no quieren sitios cerrados» y que podría ser una de las causas del estado actual del mercado de alquiler.

Artieda, por su parte, señala al turismo como uno de los términos de la ecuación: «2022 ha sido un éxito en este sentido y ahora en Mallorca estamos al nivel en el que estaba hace tiempo Eivissa: no hay vivienda y la que hay es cara».

«La situación es tremenda y no parece que vaya a mejorar. Incluso pisos de 1.200 euros se alquilan rápido porque la gente se desespera y se lanza a compartir», concluye Coll, quien día tras día ve cómo la falta de oferta se nota cada vez más y los alquileres asequibles se han convertido en un bien muy cotizado entre los demandantes.