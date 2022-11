La presidenta del Partido Popular de Balears y diputada por las islas en el Congreso, Marga Prohens, denuncia que entre el «veto masivo» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un millar de enmiendas de la oposición, entre ellas 250 del Partido Popular, figuran diversas de Balears, de la que lamenta especialmente el veto de la enmienda para la mejora de la indemnización por residencia para garantizar una insularidad digna de los funcionarios del Estado en las islas: «Sánchez no sólo ignora los problemas que supone para las islas que no se actualice la indemnización por residencia de los de los funcionarios del Estado en las islas, sino que no permite ni que se pueda votar la mejora. Es un nuevo desprecio a Balears».

Prohens había vuelto a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para destinar 18 millones adicionales para la mejora de las retribuciones de los 8.000 empleados de la administración general del Estado en Balears. Sin embargo, pese a que el pasado marzo el Congreso aprobó una iniciativa del Partido Popular en la que reclamaba la mejora del plus al Gobierno, la enmienda ni tan solo se podrá debatir. Además de la enmienda de la insularidad, el Gobierno también rechaza las referentes a un plan de reconversión turística en las cuatro islas por 120 millones o el pago de los 80 millones del convenio de carreteras adelantados por Balears. Siguen vivas, al menos por ahora, las enmiendas para eliminar la fecha de caducidad al Régimen Fiscal, las diferentes enmiendas para los nuevos convenios de carreteras de las diferentes islas, así como diferentes inversiones en los municipios de las islas.