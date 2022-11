Los guardaespaldas de Marga Prohens: el PP marca terreno

Lejos queda aquella World Travel Market de 2019, cuando Biel Company ni siquiera se desplazó a Londres y el rara avis que era entonces el exconseller popular de Turismo en su partido, Jaime Martínez, criticaba con dureza a su formación por no acompañar al sector hotelero.

Si el año pasado fue Llorenç Galmés el que vino a la feria, este año la líder del PP balear, Marga Prohens, se ha cubierto muy bien las espaldas con el candidato a la alcaldía de Calvià, Juan Antonio Amengual, Galmés, la edil de Andratx Estefanía Gonzalvo y el propio candidato a Cort, Martínez. Toda una delegación desplegada ya en campaña electoral y parapetada tras ella en su encuentro con los medios de comunicación.

Excesos Caída, con dos temporadas sin apenas turistas británicos

Las cifras que esgrimió ayer la presidenta Francina Armengol sobre la caída del turismo de borrachera -hizo balance en su presentación en la feria de las medidas contra los excesos- no son tan elocuentes como pueden parecer. Es cierto que se han reducido, pero la temporada 2022 hubo cinco fallecidos, el primero fue un británico, en mayo y hasta fue grabada en un vídeo viral su caída de un hotel. Entre 2018 y 2022 los accidentes con lesiones graves se redujeron un 90% en Magaluf, dijo Armengol, pero hay que tener en cuenta que en 2020 no hubo turismo británico y en 2021 fue residual por la pandemia. Lo que no quita razón a la presidenta, con el decreto contra la oferta de excesos «la estrategia está trazada».

Jet2 El turoperador sube las plazas aéreas un 25% a Mallorca este invierno

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, conoció ayer los planes de Jet2 Holidays: este invierno incrementa un 25% las plazas aéreas hacia Mallorca. Aunque los británicos también se acuesten y se levanten con noticias sobre el coste de la vida, el turoperador de Steave Heapy -el CEO de Jet2 se pasó el lunes por el estand balear- sigue confiando en las vacaciones de invierno en la isla de sus compatriotas. Calvià también explora los sistemas de inteligencia turística para el desarrollo de sus políticas, Rodríguez se reunió con Carlos Cendra, la empresa menorquina de big data.

Coches de alquiler «Muy preocupante» que el Parlament los limite

Ok Mobility crece a pasos de gigante. Esta misma semana ha anunciado que ha dado el salto a Estados Unidos con la apertura de una OK Store en régimen de franquicia en el Aeropuerto Internacional de Miami (Florida). Por primera vez acude con su propia espacio a la WTM. «Necesitamos darnos visibilidad», dice Othman Ktiri. El CEO de la compañía, también presidente de la patronal Baleval, declara que es «muy preocupante» que el Parlament quiera limitar los coches de alquiler. Se está reuniendo con los consells, avanza, porque ese proyecto «no cumple con la legalidad europea» por limitar la libertad de las personas y el riesgo que supone para la competencia. «Ya se ve lo terrible que es en Formentera y lo que nos espera» porque «ni siquiera se compensa con el transporte público». Por lo demás, para 2023 no prevé falta de vehículos en el sector.

Oferta complementaria Recuperación lenta por la bajada de los cruceristas

Los hoteleros no dejan de mentar a la oferta complementaria, echándole en cara a ese sector que no acompaña como les gustaría a la apertura de los establecimientos. Marcos Ybarra, director de Citysightseeing, expone en Londres su punto de vista. Han venido muchos turistas a Mallorca, pero se nota que recortan gastos en excursiones. La recuperación va más lenta y acusan la caída del número de cruceristas. Además, Citysightseeing ve cómo pasan de largo porque al bajarse de sus barcos les esperan otros autobuses para llevarlos fuera de excursión.

Galardones Vacaciones familiares en Mallorca y el hotel Es Princep de Palma

El Consell recogió ayer el premio Star Awards a Mallorca como destino estrella para vacaciones familiares, de la publicación turística profesional Travel Bulletin. Y el hotel Es Princep de Palma, el Best Service de Condé Nast Johansens (mejor servicio). Lo recogió su propietaria, Isabel Mairata, en el hotel Kimpton Fitzroy de la capital británica. Solo nueve hoteles españoles estaban nominados.