«Aurora Picornell no murió fusilada, fue ejecutada a tiros de pistola»

La osteoarqueóloga Almudena García-Rubio (Madrid, 1978) reside desde hace seis años en Sant Antoni de Eivissa. Es la directora del proyecto de Aranzadi en Balears que desarrolla el plan de fosas de muertos en la Guerra Civil, que cuenta con el éxito muy reciente del descubrimiento de los restos de Aurora Picornell, víctima de una «ejecución extrajudicial y clandestina a tiros de pistola» en el cementerio de Son Coletes de Manacor en 1937.

¿Los esqueletos hablan?

Sí, los esqueletos hablan a los antropólogos. Al principio dan respuestas pequeñitas y luego vamos ampliando a una historia más larga.

Usted ha renovado el mito de Aurora Picornell.

El mito de Aurora estaba vivo, con todo lo que se ha hecho desde la transición en su nombre, solo que ahora está más presente que nunca.

¿Se esperaba el impacto del descubrimiento?

Esperábamos un impacto, pero igual yo no había medido cuánto, sobre todo en Mallorca. Me han sorprendido los días de continuidad de la noticia.

¿Le ha desbordado lo ocurrido?

Desbordado, no. Es una satisfacción enorme, en parte por nuestro trabajo, pero también por ser una figura como Aurora, con lo que representa en conquistas laborales, en contra de la guerra, a favor de los derechos de las mujeres. Ha sido una alegría percibir la relevancia que tiene en Mallorca.

Y también era comunista.

Comunista, que funda el sindicato de sastrería pensando en las mujeres.

Le aviso de que habla con un escéptico.

¿Ah, sí, un escéptico en general? Sigue habiendo escépticos y completamente contrarios. Hemos visto un retroceso, porque se había normalizado bastante la exhumación, y en los últimos años escuchamos unos discursos muy contrarios y muy rancios.

Me da miedo que la Memoria oscurezca a la Historia.

¿Que la sentimentalice, quizás? A la Historia le faltan la emoción y los sentimientos, y la memoria los añade. Hay espacio para todo.

Menudo patinazo de los historiadores, que colocaban a Aurora Picornell en Porreres en lugar de Manacor.

No lo considero un patinazo para nada. Hay un documento que habla de que estas mujeres salen juntas de la cárcel, y a partir de ahí todo es ya oscuridad, testimonios orales. No hay testigos y son hechos clandestinos, porque la represión estaba en esa fase. Las sacas que estaban saliendo del castillo de Bellver y de Can Mir, que eran las cárceles masculinas, acabaron en Porreres. Así lo demuestran los 120 cuerpos que se han encontrado allí. Por tanto, era una hipótesis bastante plausible, pero por algún motivo a ellas las llevaron mas lejos.

Ese motivo no se conoce.

No, allí ya entramos en el terreno de la especulación.

En los relatos biográficos se relataba sistemáticamente que «las cogieron y las llevaron a Porreres…», dándolo por hecho.

Hay libros en que se explica claramente que salen de la cárcel y a partir de ahí, se da Porreres como hipótesis porque era lo que tenía más sentido en base a lo que estaba pasando en la isla, pero dejando claras las dudas. Todo esto siempre pasa. También hay mucha gente que ahora se hace eco de la frase «Podéis matarnos pero no podréis matar las ideas» y también resulta que no se sabe de dónde sale la adjudicación a Aurora. Sin embargo, ahí ha quedado. Se lanza una hipótesis, y al tercero que lo repite ya no es una hipótesis, es un hecho. Por eso nosotros también somos cautelosos a la hora de contar cuáles han sido los hallazgos. Tenemos la evidencia material en bruto, y a partir de aquí habrá que rellenar los otros huecos.

Cuesta detenerse en la evidencia material irrefutable.

Desde que empecé en esto vi que veníamos a confirmar esa evidencia que todo el mundo sabía, pero la potencia que tiene una fosa llena de esqueletos le da más veracidad que ese relato que se contaba en el pueblo, o que figuraba en las páginas de un libro.

¿Cuál es pues el tanto por ciento de seguridad de que se trata de Aurora Picornell?

Científicamente, con la identificación genética y todo, es del cien por cien.

La pregunta surge inmediata, ¿los otros cuatro cadáveres junto a Picornell corresponden a las ‘Roges’ del Molinar?

Estamos trabajando todavía, quizás un poco más adelante podamos dar una afirmación más contundente. De momento, estas cinco mujeres salieron juntas de la cárcel, siempre las han buscado juntas, y ahora hemos encontrado cinco cuerpos y uno de ellos corresponde a una de las cinco. Lo que vemos en los esqueletos en lo correspondiente a edades, peso y un poco los objetos que están con ellas, todo en su conjunto nos lleva a pensar que es el grupo de las ‘Roges’ del Molinar.

¿Y cuál es aquí el tanto por ciento de seguridad?

En este tipo de casos se suele decir que «ante la suma de compatibilidades y la ausencia de discrepancias», podemos decir que... Pero seguimos trabajando con la genética para ver de poner una pieza más del puzzle, que nos ayude a afirmarlo con seguridad.

En un artículo publicado tras el hallazgo, nunca hubiera imaginado que detallasen ustedes el número de personas exhumadas con una estilográfica.

Desde la publicación nos han escrito algunos compañeros arqueólogos, hablándonos de otras personas que se nos habían pasado. Mi compañera hizo una tesis doctoral sobre la arqueología de las fosas comunes, y ha llevado un seguimiento exhaustivo de todo. No sabríamos decir cuántos botones o suelas de goma, pero sí llevamos la cuenta de otros elementos más diferenciadores.

Antes de Aurora Picornell, no se había exhumado a ninguna mujer con una estilográfica.

No, porque en el perfil de la mujer represaliada hasta la muerte, no sabía leer o escribir, por lo que era impropio que llevara un elemento de escritura junto a sus pertenencias personales. Tenían vestimenta femenina, horquillas y otros elementos que nos hablan del género, pero una estilográfica de características tan especiales en la época es muy particular, y le pega a alguien tan particular como Aurora Picornell.

Morir con la pluma demuestra la importancia que concedía a ese objeto.

En lo que conocemos de Aurora, escribió de forma recurrente desde que era menor de edad hasta poco antes de que la mataran, por lo que debía ser algo muy natural para ella.

Aurora Picornell presentaba tres tiros en la cabeza, ¿eso es un fusilamiento?

No, no. Aurora Picornell no fue fusilada, fue ejecutada con esos tiros que son de pistola. Fueron falangistas quienes la sacaron de la cárcel, y llevaron a cabo una ejecución extrajudicial y clandestina. No puedo contarte algunas cosas, pero se han encontrado dos casquillos de balas de pistola, cuando en otras fosas son de fusil. Y hay trayectorias de los proyectiles que no van desde delante hacia atrás.

¿Hay que estudiar a la persona viva antes de descubrirla muerta?

Por un lado está la parte técnica. Para una identificación, necesitamos comparar los datos de la persona desaparecida con los datos del esqueleto aparecido, por lo cual hay que conocerla para saber a quién estás buscando.

Vive usted en Eivissa, con mucha muerte extrajudicial.

En Eivissa capital hemos trabajado tres años seguidos en el cementerio viejo y allí se cree que mataron a cerca de setenta personas. Fueron también muertes extrajudiciales, que nunca fueron investigadas ni se inscribieron en los libros del cementerio, no salió nada en la prensa. Quedó en la más absoluta oscuridad.

¿Osteoarqueóloga es vocacional?

Pues mira, en mi caso no. He ido llegando a esto un poco por casualidad. Entré a estudiar Historia sin pensar en hacer Arqueología. Gracias a la profesora Almudena Hernando acabé especializada en Prehistoria. Empecé a excavar, hice un curso de Antropología para arqueólogos. Fui a mi primera exhumación de víctimas de la Guerra Civil como voluntaria de jovencita, sin darme cuenta ya era parte del equipo y aquí estoy un montón de años después. No era lo que soñaba desde pequeña, pero ahora hay mucha gente joven que se nos acerca, que se quiere formar en esto, dentro de lo que se ha llamado en mi profesión el «efecto CSI», procedente de Estados Unidos.

Ahondando en este ‘efecto CSI’, ¿el hallazgo en la fosa permite localizar al autor de la ejecución?

Mmmmm, con las fosas de la Guerra Civil se tienen evidencias que nos permiten saber las causas y circunstancias de la muerte, pero para saber quién apretó el gatillo hacen falta muchos elementos que se tienen en cuenta en una investigación actual.

Por señalar nuevos objetivos, ¿dónde están las cinco enfermeras catalanas del capitán Bayo?

Espero que las encontremos en Manacor dentro de poco. Allí se están localizando un número importante de cuerpos y de fosas, pero en parte se vaciaron en los años cincuenta al levantar el cementerio moderno. Sabemos que tendremos más hallazgos, pero que parte de los cuerpos ya fueron sacados.

Los jóvenes no han ido esta semana a honrar a sus muertos en los cementerios.

Es ley de vida. Si pienso en mí, me he hecho determinadas preguntas o he mirado a mi historia familiar siendo mayor, y no lo hacía con veinte años. Cuando eres joven, estás muy lejos de la muerte, también filosóficamente.

¿Aurora Picornell es el cénit de su carrera?

Ahora que resido en Balears, estoy sintiendo una emoción superimportante con lo que mueve esta historia.

Vista la reacción, esta mujer tenía algo especial.

Debió tener un gran carisma para que en su momento, siendo muy joven, las personas de su entorno quisieran homenajearla. Esa fuerza la ha hecho especial.

¿El carisma lo tenía desde antes o lo crea su asesinato?

Lo tenía antes, sin ninguna duda. Es verdad que matándola la convirtieron casi en una mártir de la causa. Cuando le preguntaron sobre este hallazgo a Maria Antònia Oliver de Memòria de Mallorca, dijo que era importante recordar que nadie se acuerda de los asesinos de Aurora, pero que su recuerdo y su pensamiento siguen vivos entre nosotros.

¿Qué es la colonia penitenciaria de Formentera, donde tienen ustedes una reunión?

El Gobierno franquista instala una colonia penitenciaria en Formentera una vez terminada la guerra. Estuvo tres años en funcionamiento, pasaron por allí presos de todo el Estado y 58 de ellos fallecieron estando allí. Más de la mitad de los difuntos son extremeños, serían muertes en cautividad y el año pasado empezamos a buscar sus cuerpos en Sant Francesc. Es una actuación muy complicada porque el cementerio funcionó hasta la actualidad, pero hemos hecho hallazgos que nos invitan a continuar.

¿Brindan con champán al descubrir un muerto?

Esto es difícil pero…, sí. No brindamos con champán porque somos arqueólogos y no nos da para champán, pero nos alegramos mucho, si es la pregunta, cuando encontramos lo que buscamos.

Podría usted haber elegido Egipto.

Si te soy sincera, cuando estudiaba Egipto me parecía aburrido por lo conocido que era, por esa egiptomanía que ha existido siempre. Pero hace poco me han invitado a dar unas conferencias en la exposición de momias del CaixaForum madrileño, y lo he disfrutado. Es muy llamativo, pero las cosas exóticas me llaman menos la atención.

La Guerra Civil es más austera.

Y más cercana. Es un contexto en que juegan un papel todas las disciplinas que he atravesado, por eso lo disfruto.

Aprovechen ahora, porque PP/Vox sellarán las fosas de nuevo.

Pues probablemente. Eso es lo que dicen que quieren hacer, cerrar las fosas. Habrá que verlo, porque estuvieron gobernando sin dar un duro como dijo Rajoy, pero él ya se ha ido y nosotros seguimos exhumando. Lógicamente afectará un cambio de Gobierno, pero en Balears estamos tocando el final. En Andalucía es muy difícil abarcarlo todo, pero Balears es un contexto en el que se llevan años trabajando y quizás no estamos tan lejos de concluir la tarea.

Ha citado Andalucía, ¿su Santo Grial es encontrar los restos de Federico García Lorca?

Lorca es una figura tan importante y que conocemos tan bien gracias a lo que dejó escrito, que desde luego que buscar su cuerpo es importante, y por eso se intenta y se intenta y se intenta. Alguien escribió en Twitter que «para los que os estáis sorprendiendo de por qué andamos en Balears tan revolucionados con Aurora Picornell, ella sería nuestro García Lorca». Lo leí y me sonreí, sirve para llamar la atención. Hay muchos federicos, y no hay que pensar solo en los que tienen apellidos conocidos.

Yolanda Díaz o Irene Montero les felicitaron.

Se hicieron eco de la noticia. Que la gente con tanta responsabilidad y repercusión mediática se interese, está muy bien.

¿Es un trabajo detectivesco?

Tiene algo de detectivesco, en el sentido de que hay preguntas y respuestas, y nosotros estamos buscando esas respuestas.