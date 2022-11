«Los cuidadores necesitan un respiro digno, ¿quién cuida del cuidador?». Son palabras de Lali Ruiz, representante de la Asociación de Mans a les Mans, que lucha por visibilizar la importancia de la salud mental de aquellos que velan por las personas dependientes.

Se lo ha explicado hoy a la treintena de asistentes que acudieron al III Encuentro de las Personas Cuidadoras, celebrado por el Día Internacional de este colectivo en la sede de la ONCE en Palma. «Estas personas tienen que saber que no están solas, conocer cómo gestionar el estrés es complicado», ha insistido Ruiz.

La tarea silenciosa de los cuidadores es compleja y por eso la responsable del área de Personas Mayores de Cruz Roja Balears, Deyana Mihaylova, ha reiterado durante el evento que los cuidadores «deben tener descansos y respiros puntuales». «Nuestro voluntarios se quedan un rato con la persona dependiente para que el cuidador pueda tener un momento para desconectar», ha añadido Mihaylova. Desde la Cruz Roja también se hace orientación, asesoramiento y apoyo emocional, tanto individual como grupal, a las personas cuidadoras: «Ellos también lo necesitan», ha asegurado la responsable.

Asistentes Cuidadoras

Además de la consellera de Salud, Patricia Gómez, y la de Asuntos Sociales, Fina Santiago, al encuentro han acudido muchas personas que están cuidando a un ser querido, como es el caso de Isabel Vilanova: «Mi marido perdió la visión hace cuatro años, solo ve un 15% y lo ayudo día a día», ha comentado.

Vilanova tuvo la oportunidad de expresarse y explicar su experiencia como cuidadora. El gran apoyo de esta pequeña familia son las entidades como Mans a les Mans o Esment. «Mi marido necesita salir y hacer actividades porque está muy hundido, no quiere moverse del sillón, a mí esto me afecta porque no quiero verle así, siempre busco también algún hueco para despejarme, al vivir en un pueblo él sabe que se puede quedar solo», ha contado la usuaria.

Por su parte, Lucía Janer Ramón cuida de su madre de 89 años, que actualmente tiene muchos problemas de movilidad. «Entre mis hermanos y yo nos organizamos ,estamos con ella por las tardes, mientras que por las mañanas viene otra cuidadora para estar con ella», ha detallado Janer.

Su marido, en cambio, está en una situación más complicada: «Él también es cuidador porque su madre de 95 años está muy mayor y necesita ayuda constantemente, pero solo está él para poder atenderla», ha señalado. «Esto crea una dependencia psicológica, porque siempre hay que estar en alerta por si nos llaman, no hacemos tantos planes por si acaso. Estamos en tensión constantemente», ha lamentado Janer.

Personas como Isabel y Lucía han encontrado hoy un espacio en el que expresarse y compartir sus experiencias como cuidadoras en una jornada en la que ha habido una mesa redonda con expertos, dinámicas lúdicas entre los asistentes e incluso un homenaje musical a los cuidadores de la mano del cantautor Pere J. Costa.