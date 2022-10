Baleares afronta estos próximos meses en una situación económica con dificultades, pero algo mejor que la mayoría de comunidades autónomas, debido principalmente al impulso de la pasada temporada turística, que ha supuesto un crecimiento del 14 por ciento. Sin embargo, el crecimiento de estos próximos meses será prácticamente nulo, si bien se prevé un crecimiento a partir del tercer trimestre, porque se confía en que la próxima temporada sea igual de positiva que la de este año.

Este análisis económico se ha presentado esta mañana a un encuentro empresarial organizado por la fundación Impulsa Balears y por CaixaBank. Un encuentro en el que el economista jefe de esta entidad bancaria, Enric Fernández y el director técnico de Impulsa, Antoni Riera, han explicado la situación económica mundial, que afronta cinco conflictos económicos distintos, que también afectará a la economía balear. En esta conferencia ha acudido la presidenta Francina Armengol, que ha estado acompañada por los principales empresarios de las islas.

Enric Fernández, el economista jefe de CaixaBank, ha explicado que la economía mundial sufre una situación muy complicada, por distintos conflictos, pero el que más afecta a los bolsillos de los ciudadanos es la alta inflación que sufren todos los países. Mientras la tasa de inflación en Estados Unidos se sitúa alrededor del ocho por ciento, en Europa sufre una tasa dos puntos superior. Sin embargo, en España la inflación es algo inferior al resto de países de su entorno.

El responsable de la entidad bancaria anunció una subida de tipos de los préstamos, que en Europa puede alcanzar en breve el tres por ciento. Situó al aumento de los precios de las energías como el principal culpable de la tasa de inflación, una situación que lógicamente se ha traducido en una subida de precios y que afecta a la economía de las familias. Sin embargo, a pesar de este problema económico, el aumento de la inflación de momento no se está traduciendo en una destrucción de empleo, un escenario que Fernández no prevé a corto plazo, a pesar de que los próximos meses van a ser complicados a nivel económico.

Sobre el crecimiento económico que se prevé, el economista afirmó que la subida en España será prácticamente cero, si bien también detalló que hay otros países con una situación mucho peor y puso el ejemplo de que en Alemania sufrirá una situación de crecimiento negativo, que puede durar varios trimestres.

El experto explicó que ningún economista se atreve a realizar previsiones a corto plazo, debido a los diferentes conflictos que afectan a la economía. Sin embargo, reiteró que Baleares cuenta con la ventaja de la industria turística, que ha permitirá con los beneficios obtenidos esta temporada afrontar la próxima crisis en una mejor situación que otras zonas que no disponen de este pulmón económico. Riera reconoció que el crecimiento que ha tenido este verano el negocio turístico ha sorprendido incluso a los propios economistas y señaló que todos los indicativos señalan que la próxima temporada todavía será mejor que la de este año.

El profesor Riera, por su parte, también coincidió en que la situación económica de Baleares es algo mejor que la de otras zonas, pero señaló que las islas no se pueden mantener al margen de todos los problemas que sufre el resto del planeta.

El responsable de la fundación Impulsa recordó los graves problemas económicos que supuso para Baleares la pandemia sanitaria, una situación que se ha estabilizado, pero que todavía las islas no han conseguido alcanzar las cifras que había en el año 2019, previa a la crisis del covid. Detalló que la economía balear cayó un 23% durante la pandemia, pero que en estos momentos la situación económica es mejor y que este año se ha crecido alrededor de un 14%. Aunque las cifras son positivas, aún queda mucho por crecer, según valoró el economista.

Riera auguró unos próximos meses muy complicados, no solo en Baleares, sino en el resto de los países de nuestro entorno. El crecimiento va a sufrir una desaceleración durante los dos próximos trimestres, si bien señaló que el descenso no será tan grave como la de otras zonas de Europa. “Será un proceso de ajuste, motivado por la inflación”. Así, el economista anunció que vendrá un periodo de turbulencias económicas y que será necesario lograr la estabilidad de los precios, una situación que para muchas empresas será complicado. El director de Impulsa ligó la capacidad de crecimiento de Baleares con la curva de la inflación, si bien insistió en que las islas afrontan esta próxima crisis con una fortaleza que no existía en otras épocas.

En su análisis de la economía balear, Antoni Riera señaló que no se detectan tensiones en el mercado laboral, por lo que no se prevé una cascada de despidos como se produjo en la anterior crisis. Dijo que esta crisis de la inestabilidad afecta más a los países más industrializados, lo que beneficia a las islas que se basan más en una economía de servicio.

Los empresarios presentes en la conferencia señalaron su temor a que la recesión que sufre en estos momentos Alemania, el principal cliente, puede afectar a la próxima temporada turística. Sin embargo, los economistas creen que esta situación no tendrá repercusión en el turismo, porque los datos indican que la economía alemana recuperará el crecimiento a partir del segundo trimestre de 2023, por lo que los ciudadanos dispondrán de dinero para gastárselo en sus vacaciones.

Sobre la energía, los expertos temen que los precios del gas, que marcan al resto de energías, no volverán a los precios previos a la crisis de la covid, por lo que continuarán siendo muy altos.

En la despedida del acto, Francina Armengol recordó que las islas se han visto especialmente castigadas por la pandemia sanitaria, pero que está situación se va superando. Señaló que el Govern ha puesto los recursos públicos a disposición de los más desprotegidos y recordó que para afrontar las dificultados que vendrán en los próximos meses se ha creado un escudo social que cubrirá a muchas familias que tendrán muchas dificultades para afrontar esta alza de los precios que se está produciendo en estos momentos.