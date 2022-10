Fa uns dies es van enviar 10.000 cartes a deu mil persones de Mallorca, convidant-les a participar a la primera Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca. Potser tu n’has rebut una, o algú que coneixes. Si encara no ho has fet, córrer a obrir-la, perquè aquesta carta és una clau; una clau pel futur. Per tenir un futur.

Avui en dia el canvi climàtic ja no és una amenaça dibuixada en un horitzó incert. El rècord de nits tropicals (superiors als 20°C) i de nits tòrrides (per sobre dels 25°C), les onades de calor que han provocat un excés de 4.700 morts aquest estiu a Espanya o les inundacions que han afectat més de 30 milions de persones a Pakistan ens dibuixen una «nova normalitat» que s’allunya cada cop més aviat del clima temperat que ens ha permès evolucionar com espècie aquests darrers 10.000 anys.

La crisi climàtica ens està afectant, i ens afectarà encara més si no li donam resposta. La dicotomia avui en dia no és entre continuar fent el de sempre o fer una transició energètica profunda. El canvi tanmateix és a les nostres portes, i nostra és la decisió de si es tracta d’un canvi violent, desigual, que provoca enormes danys i patiment, o si es tracta d’un canvi planificat, ordenat, tenint cura de tothom i, sobretot, que millora el nostre benestar.

Precisament per això, per construir una resposta col·lectiva a aquest repte que trastocarà tots els aspectes de la nostra vida, s’ha organitzat la primera Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca. Un assemblea que, com les experiències d’Irlanda, França o el Regne Unit, cerca donar un espai de reflexió assossegat, constructiu, en el qual persones com tu o com jo, de qualsevol àmbit professional o nivell educatiu, puguin rebre informació veraç per part de científiques i científics de reconegut prestigi i, a partir d’aquesta informació, puguin elaborar propostes concretes i eficaces per donar resposta a la pregunta següent: Què hem de fer a Mallorca, d’aquí a 2030, per donar una resposta efectiva i justa a la crisi climàtica?

En aquesta assemblea hi cap tothom, perquè l’objectiu és que sigui lo més representativa possible de la realitat demogràfica de Mallorca. Per això seleccionarem a les 60 persones que hi participaran, a partir de totes les respostes rebudes, en base als criteris de sexe, nivell educatiu, localitat, ingressos i edat. Perque l’assemblea sigui una foto de la Mallorca real.

Teniu fins a dia 30 d’octubre per inscriure-vos i tenir l’oportunitat de participar a l’Assemblea, de dir la vostra, d’aprendre i de treballar amb altres persones per a construir, plegades, una resposta a la crisi climàtica que ens permeti construir una Mallorca millor, més segura, més resilient i amb major benestar. I t’ho perdràs? Tant si has rebut la carta com si no, pots apuntar-te a la nostra web (www.assembleapelclima.net). No t’ho perdis. Participa, i forma part del canvi.