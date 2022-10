Las ayudas públicas ganan el voto de los agraciados y pierden el de los rechazados

Supongamos que alguna de las ayudas concedidas por instituciones que confunden la política con la beneficencia alcanza a mil perceptores, pero que otros tres mil aspirantes se quedan sin el bono. Los gobernantes presumen que los mil agraciados van a votarles, lo cual es mucho suponer si se recuerda el lema de «toma el dinero y corre» que sufrió Pere Sampol, regando de dinero al pequeño comercio para que después lo traicionaran con el PP.

Sobre todo, ¿a quién votarán las tres mil personas que han visto desoídas su pretensiones de una ayuda económica? No solo mostrarán una acusada tendencia a castigar a la institución, sino a propagar el desaliento entre sus allegados. Es difícil que este efecto bumerán sea entendido por el Govern, que invita a Pedro Sánchez a atender las explicaciones sobre la algarroba de un antiguo portavoz del PP de Marratxí.

Pese a este pecado original, consigo hablar con una de las tres personas inteligentes del Govern. Para mi sorpresa, corrobora mi prevención porque conoce el problema, le dan pánico sus consecuencias y está diseñando estrategias para contrarrestar la desafección de los no agraciados. Me explica que buena parte de las solicitudes son descartadas por aspectos formales, y que sería necesaria una intervención voluntariosa de los funcionarios para auxiliar a los demandantes, en lugar de limitarse a descartarlos. También está al tanto de las limitaciones de esta iniciativa, con una fuerza laboral menguada y no motivada en exceso. Pueden implantar unas primas para los trabajadores públicos más esmerados. La gran incógnita es si han llegado al punto en que todo lo que puede salir mal, saldrá mal, o si queda un hueco para la redención.

Entre los teóricos ganadores de las elecciones, todavía no me he recuperado de la impresión que recibí al escuchar por primera vez que «tal vez Biel Company era mejor candidato que Marga Prohens». A propósito, es muy sencillo vencer las reticencias del PP a que Cándido Conde-Pumpido presida el Tribunal Constitucional. Basta recordarle que fue un noble amigo de Jaume Matas, a quien recibió siendo fiscal general de Zapatero para garantizarle que no habría más casos Andratx. También navegó por Mallorca en un yate de hotelero.

Un detallado estudio de eldiario.es sobre «Los hospitales que abusan de partos quirúrgicos» demuestra que los nacimientos por cesárea en Mallorca oscilan entre el 17 y el 41 por ciento, con los establecimientos públicos en el rango inferior y los privados en el superior. Este abismo no guarda correlación con la salud, y apunta a una programación descarada al margen de la madre paciente. Si la isla contara con una sanidad digna de tal nombre, por lo menos investigaría el desfase en el punto fundamental de la vida, en lugar de dedicarse a perseguir a borjamaris en fiesta durante la pandemia. O de presumir de que «hemos salvado más vidas que nadie».

Sebastià Taltavull ya ha colgado de los ilustres muros del palacio episcopal su retrato oficial como obispo de Mallorca, un trámite que suele aplazarse hasta el abandono del cargo, pero en los tiempos que corren conviene asegurarse la posteridad. En la imagen no aparece inyectándose la octava dosis de la vacuna covid, sin duda el punto culminante de su carrera episcopal. Los 75 años de la jubilación anhelada por las aviesas almas clericales se cumplen el día de Santo Tomás.

Otro titular del día, «La mafia de la droga pone en la diana al Estado holandés». Como vemos a diario, en Mallorca no hace falta ni que se tomen la molestia, aunque alguien debió advertir al ayuntamiento de Palma que el tráfico artístico es más corrupto que el de drogas. Así se hubieran ahorrado el ridículo histórico de las Llaves del Reino. A ilusos así se confía el urbanismo de la ciudad.

El Aman New York es el hotel más caro de la metrópolis citada, con habitaciones a partir de cuatro mil euros la noche. Su restaurante Arva, con precios a la altura, presume de que sus ensaladas están elaboradas con productos del propio Estado de Nueva York, y las promociona con este orgullo añadido. En cambio, los hoteleros mallorquines se avergüenzan de la gastronomía local, y Madrid asegura que es inconstitucional imponer una cuota mínima de alimentos generados en Mallorca.

Reflexión dominical anticlimática: «El fin del mundo a causa del cambio climático tiene un guion demasiado lento para triunfar».