Edificación en suelo rústico: se vive en la ciudad, no en el campo

La filosofía de la reforma urbanística de grandes dimensiones que quieren impulsar desde Més per Mallorca, con el apoyo de Podemos, tiene la finalidad de concentrar a la gente a que viva en los entornos urbanos de pueblos y ciudades y parar la dispersión expansiva que se ha producido en las últimas décadas de viviendas en el suelo rústico. Sin embargo, las modificaciones de hasta cinco leyes que promulgan las enmiendas de Més significa un cambio total de tendencia urbanística de nuestras islas a escasos seis meses de las elecciones para enviar un guiño al votante de izquierdas. El PSIB-PSOE todavía no ha dado su visto bueno a sus socios de Pacto y ello hace presagiar que no están del todo por la labor.

Relacionadas El Pacto negocia un frenazo a la edificación en suelo rústico y a los grandes chalets urbanos