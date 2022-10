Una madre denuncia que su hijo con autismo está sin auxiliar desde inicio de curso

Jessica García es la madre de un niño con necesidades especiales (tiene un trastorno del espectro autista) que lleva desde que empezó el curso sin poder contar con el profesional de apoyo que requiere. El colegio al que asiste, el Camilo José Cela de Palma, espera desde el inicio de las clases que Educación mande a este auxiliar técnico educativo (ATE) en sustitución de otra que está de baja. La conselleria de Educación alega un problema en la contratación.

Esta madre explica que su hijo de cuatro años necesita el apoyo de un ATE para cambiarle el pañal, para que le den la merienda o que le atiendan en el comedor. «Desde que empezó el curso el colegio lo hace como puede con el personal que tiene para que le atiendan bien, pero sabiendo que la baja de la ATE que tenía va a ser prolongada no entiendo la falta de previsión de la conselleria de Educación», lamenta García, que desde que empezó octubre llama cada semana a Inspección educativa y al servicio de Atención a la Diversidad: «Siempre me dicen lo mismo, que hacen lo que pueden y que la semana que viene me dirán cosas, pero esto se está alargando demasiado y al final dejo a mi hijo cada día en el colegio con preocupación».

Desde el CEIP Camilo José Cela, la directora Pepa Roca confirma que efectivamente llevan desde principio de curso esperando que se cubra esta baja. La directora precisa que en el centro hay varios alumnos con necesidades educativas especiales y que tienen cuatro ATEs en plantilla (ahora de momento solo tres) para repartirse el trabajo y atenderlos a todos. La conselleria de Educación alega que el retraso en este caso se ha producido por un tema de contratación, en este caso más complejo al ser una funcionaria la persona a sustituir. Este viernes finalmente salió la plaza vacante y en principio asegura Educación que el martes el nuevo ATE debería incorporarse.

La madre denunciante lamenta tener que estar pendiente y batallar para poder recibir los apoyos que necesita su hijo. Ella quiere que su hijo asista a un colegio ordinario, pero ante este tipo de situaciones a veces piensa que estaría más tranquila si fuera a uno de educación especial. Se queja de la falta de previsión y recursos de una Conselleria que dice apostar por la educación inclusiva.

Asimismo añade otra reivindicación de varias familias de niños con discapacidad: que si se demuestra que un niño está a gusto con un ATE, se busque la manera de que éste pueda seguir acompañándole y ayudándole curso tras curso. Su hijo con autismo por ejemplo sentía mucha confianza con una ATE que tuvo una temporada y cada vez que se la cambian tiene que volver a crear un vínculo, algo no tan fácil para él.

Sabe que la contratación pública se rige por criterios de méritos y transparencia, pero García cree que en este caso se podrían hacer excepciones para priorizar así las necesidades especiales de estos alumnos.