José María Rodriguez sigue ganando tiempo. El expresidente del PP de Palma ha aplazado su comparecencia ante la Audiencia Provincial, que le había citado hoy para notificarle la orden de ingreso en prisión por su condena en firme de tres años y medio por el caso Over. El tribunal de la sección segunda había citado a Rodríguez este miércoles, pero tras un cambio de abogado a última hora su nuevo letrado alegó que no podía acudir a la cita por estar fuera de la isla y solicitó que se postergara. El exdirigente conservador sigue mientras tanto a la espera de que el Tribunal Constitucional, ante el que presentó un recurso por vulneración de derechos, decida si suspende la ejecución de la sentencia y admite o no trámite sus alegaciones. También baraja la posibilidad de solicitar el indulto al Consejo de Ministros por razones de edad y el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.

Esta nueva maniobra de Rodríguez ha vuelto a dilatar la ejecución de la sentencia, casi tres meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma por delitos de prevaricación, malversación y falsedad. El tribunal consideró probado que pagó con dinero público la campaña electoral del PP en el año 2003 y financió aquel proceso a través de la agencia de publicidad Over Marketing, que luego se benefició de descuentos, adjudicaciones de contratos públicos y pagos en dinero negro como contraprestación. El expresidente del Govern Jaume Matas y el dueño de la agencia de publicidad, Daniel Mercado, fueron también condenados pero a penas menores por haber confesado su implicación en la trama tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Rodríguez presentó a mediados de este mes un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional y reclamó la paralización de la ejecución hasta que se resuelvan sus alegaciones. Sostiene que durante la causa judicial se vulneraron derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.