‘Boom’ de solicitudes de empresas para eventos y viajes de incentivos

«Las empresas necesitan los eventos», dice Juan José Hernández director general de BCD Meetings & Events, de Ávoris, tanto que el directivo asegura que se han encontrado con un boom de solicitudes masivas de muchas de ellas, después de la sequía que supuso la pandemia y que tanto lastró los resultados del sector de las agencias.

A los eventos, reuniones y viajes de incentivos, se suman también los relacionados con el mundo del deporte, otra vez a toda máquina sin restricciones por la crisis sanitaria. «Llevamos los desplazamientos del 80 % de los clubes de primera división, entre ellos el Real Mallorca», más una veintena de segunda y los viajes de las aficiones, además de federaciones deportivas, continúa Hernández. Y también campeonatos como el de pádel en Mallorca mueven muchos viajeros. Además, los viajes para formaciones y eventos en el sector farmacéutico también están de vuelta.

Todo ello lleva a que desde el segundo semestre de este año ya se manejan las cifras de la prepandemia, añade el directivo de BCD. Y la isla es un destino «importantísimo en el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones) por su clima, sus instalaciones y su elevada conectividad.

«Después de la pandemia —señala Enric Riera, director general de Distribución de World2Meet (W2M), de Iberostar —las grandes cuentas tenían instrucciones de tener más control». Sin embargo, «ahora ya se están reactivando mucho más rápido de lo que decían las consultores». Sobre todo en los viajes de incentivos y de eventos, por lo que Riera también prevé que el próximo año el sector alcanzará la recuperación, y en esa senda Mallorca destaca por «su situación privilegiada», tan cercana a diversidad de aeropuertos europeos y con un Palau de Congressos que le suma fortalezas como destino MICE.

No obstante, la recuperación del turismo de negocios «será gradual después de que haya desaparecido la preocupación por la pandemia», y no ha sido «una vuelta a la normalidad equiparable al turismo en general», observa Luis Buzzi, socio responsable de Turismo de KPMG.

Con la crisis sanitaria las empresas, acota Buzzi, «se han dado cuenta de que los eventos online pueden sustituir a los presenciales en los casos en que se trate de difusión de información, por ejemplo, y en los que la interacción personal no sea tan importante». Pero «en el caso de los que requieran acciones comerciales, estrechar vínculos o interacción humana en general se seguirán manteniendo porque están pensados para ello y está demostrado que funcionan».

Con todo, el socio de KPMG vaticina que habrá muchos eventos híbridos, que permitirán también la conexión en remoto, «de ahí el boom que esperamos».

También desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se vislumbra «un ritmo de recuperación favorable» porque durante la pandemia «hemos visto que el formato virtual no puede sustituir al presencial en muchos casos, como en los eventos o las reuniones, por lo que el formato virtual será un complemento pero no un sustituto del contacto físico». Con menor optimismo, fuentes de la patronal de las aerolíneas aseguran que «todavía queda tiempo para alcanzar la actividad anterior a la crisis sanitaria.» Y apelan al último informe de la Asociación Mundial de Viajes de Negocios (GBTA): la recuperación completa no se espera hasta 2026. Y este año estará un 35% por debajo de 2019 atendiendo al gasto global en viajes de negocios.