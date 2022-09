Vuelta al cole en Baleares: Las familias no saben cuándo tendrán los libros a cuatro días del inicio del curso

«Hay libros que aún no se han servido porque no están disponibles», lamenta Glòria Forteza-Rey, librera de Embat. Esta situación se ha generalizado en los diferentes puntos de venta de libros de texto en Mallorca para el curso entrante, debido a que las editoriales no han obtenido el tiempo necesario para ajustar los textos a la nueva ley educativa.

«El borrador de los currículums de la conselleria se publicó el 1 de agosto. En un mes es imposible editar e imprimir todos los libros de texto necesarios», asumen desde editorial Santillana, a lo que añaden que «esta situación está generando mucho estrés» para ellos y que han recibido «quejas del profesorado y de las librerías, pero los editores están llevando a cabo un trabajo exhaustivo». Este año entra en vigor la nueva ley de educación en los cursos impares por primera vez desde su aprobación en 2020 y bajo el mando de la ministra Pilar Alegría. Entre los meses de febrero, marzo y abril se fueron publicando en el BOE los decretos que regularían las enseñanzas para que, sobre esta base, las autonomías empezaran a trabajar en las adaptaciones. En el caso de Balears, la conselleria publicó el borrador del currículum educativo el día 1 de agosto. Forteza, de Embat, explica que de momento «no ha llegado género de las ediciones nuevas» y, además, no han recibido «ninguna información de cuándo llegarán los libros», hecho que preocupa a padres y profesorado, ya que el curso escolar empieza el próximo lunes 12 de septiembre. Desde Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) destacan el «retraso de la aprobación del currículum» y asumen haber hecho un esfuerzo en «reducir la necesidad del uso de libros al inicio de curso» para evitar que «los alumnos que no dispongan de ellos tengan que sufrir las consecuencias de esta situación», ya que «un gran número de alumnos tendrán que empezar el curso sin contar con el material necesario», explican desde ECIB. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Mallorca (FAPA) ya solicitó a la conselleria de Educación el pasado mes de marzo que no se cambiaran los libros de texto del próximo curso, a la espera de consolidar los próximos cambios curriculares y metodológicos a raíz de la nueva ley educativa, conocida como LOMLOE. También denuncian que desde el Ministerio de Educación «publicaron los currículums educativos con un tiempo insuficiente para que cada comunidad autónoma pudiese adaptarlo y hacer las variaciones que viese oportunas», y expresan que «ha habido una mala planificación del calendario de aplicación» de la nueva ley educativa y los currículums derivados de ésta. En consecuencia a los hechos expuestos, muchas editoriales se vieron en la necesidad de arriesgar y empezar a preparar la edición de algunos libros de texto antes de recibir el borrador del currículum educativo. Aunque, aun así, desde editorial Santillana explican que es una situación «de mucho trabajo y estrés» para ellos también, ya que se ven ante una situación límite en la que tienen que editar libros para alumnos de primer, tercer y quinto curso de educación primaria, además de primero y tercero de educación secundaria obligatoria (ESO) y primer curso de bachillerato. Esta situación marca el inicio del curso escolar 2022-2023, junto a la preocupación de las familias por el elevado precio del material. «Un paquete de folios este año cuesta el doble que el año pasado», lamentan desde Escola Catòlica. Los profesores y las familias afrontan la vuelta al cole con «mucha preocupación», tanto por la subida del coste del material debido a la inflación, como por la implantación en los cursos impares de la LOMLOE y la falta de libros de texto a cuatro días de empezar el curso.