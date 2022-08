Cien interinos sin plaza denuncian su situación ante el Defensor del Pueblo

Una decena de docentes interinos de Baleares se reunieron ayer con el fin de crear una plataforma para protestar, denunciar y emprender acciones legales contra Educación, al haberse quedado sin su plaza por una «confusión» en el proceso de adjudicación. A la reunión acudieron también miembros del Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (Siau).

Los docentes afectados han denunciado que no fueron informados con claridad sobre los cambios en el proceso de solicitud de plaza, que añadía una nueva categoría introducida este año por la conselleria denominada «plazas de difícil cobertura». El hecho de no haber escogido esta nueva categoría en la solicitud, cuya importancia desconocían los denunciantes, ha supuesto que docentes con menos puntos que sí la eligieron hayan pasado por delante de otros con más años de experiencia.

«De momento esperaremos a que pase un mes de silencio administrativo», explicó Maria Coloma Mairata, una de las docentes afectadas que se reunieron ayer. «También llevaremos este tema ante el Defensor del Pueblo, para asegurar que contamos con alguna garantía. Además, hemos solicitado apoyo a algunos partidos políticos de Baleares para que puedan ejercer algún tipo de presión».

Son aproximadamente un centenar de profesores los que se han visto perjudicados por la confusión en el proceso de solicitud. Muchos de ellos se han quedado sin plaza, y otros han obtenido una plaza que no deseaban. Denuncian que, en muchos casos, hay docentes con menos puntos que han obtenido las plazas que ellos deseaban, por el simple hecho de «no haber sido explicado con claridad» en qué consistían las novedades que han sido añadidas este año al proceso de solicitud.

Muchos profesionales se han quedado sin plaza y otros tendrán que desplazarse una larga distancia a diario para llegar al centro educativo que les ha sido adjudicado.

Mudarse de isla

En algunos casos, será necesario incluso mudarse de isla, como es el caso de Maria Coloma Mairata, quien tendrá que trabajar los próximos tres años en Ibiza.

Pese a sus años de experiencia y sus 47 puntos en el concurso de méritos, se le ha asignado una plaza como profesora de Imagen y Sonido en la pitiusa mayor —una plaza que seleccionó en el número 192— por no haber elegido la categoría de ‘difícil cobertura’: «La información estaba especificada en el BOIB, pero no con la claridad que merecía», remarca la maestra. «Al ser un proceso importante que te estabiliza durante los próximos tres años, la conselleria debería haberlo explicado mejor», insiste.

Por otro lado, Mónica Guardiola, profesora de Educación Primaria desde hace siete años, realizó la solicitud de la plaza y se encontró con que había un problema informático y la página web de la conselleria no funcionaba de manera correcta, así que obtuvo ayuda telefónica y el personal de la administración le aconsejó sobre cómo llevar a cabo la solicitud: «Me dijeron cómo hacerlo desde conselleria, y al publicar la resolución de las adjudicaciones resultó que no me habían dado plaza porque, en teoría, mi solicitud no había sido presentada como debía», lamenta la docente.

Al malentendido se le añade el ajustado plazo que los docentes tuvieron para presentar reclamaciones: solo 24 horas, del 4 al 5 de agosto. Los que llegaron a tiempo para hacerlo se encontraron un formulario «cerrado y autoritario que no permitía introducir ningún texto» y que, por tanto, no admitía exponer los casos particulares de cada trabajador. «Puse una reclamación, pero en el modelo sólo podíamos introducir algunos datos, no podíamos explicar nuestro caso personal», concluye Mónica Guardiola.

A todo esto, se suma el silencio de la Administración: «No hemos obtenido ninguna respuesta, realizamos las reclamaciones pero no tenemos solución ni explicaciones. Sólo silencio», denuncian los docentes interinos afectados por la confusión.