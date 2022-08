Boulevard | El Gobierno alemán recomienda no volar a Mallorca

Córcega fue castigada el jueves por las inundaciones presagiadas para Mallorca el miércoles, con cinco muertos y un drama nacional, frente a los trece enterrados en Sant Llorenç sin una sola repercusión política. Nuestras autoridades progresistas replicarán que los corsos han recibido el merecido por renegar de su modelo económico y haber adoptado medidas contra el turismo de masas, pese a que todavía no supone allí la amenaza vigente en la costa mallorquina. Bien lo saben nuestros paisanos, cuando vuelan a Ajaccio:

-Ah, sois mallorquines, los que habéis dejado que destruyeran vuestra isla.

Algo más al norte, Robert Habeck se somete a una entrevista de Der Spiegel, la revista más importante de Europa. El ministro alemán de Economía en representación de Los Verdes tiene algo que sugerir sobre el veraneo de sus compatriotas en Mallorca:

-¿Sería una contribución importante utilizar el tren para nuestras vacaciones, en lugar de volar al Mediterráneo?

-Absolutamente, aunque hacerlo no ahorra gas natural. Para economizar el máximo de CO2 posible, desde luego que ayudaría no coger el avión tan a menudo.

En 2020 y 2021, Alemania desaconsejó veranear en Mallorca por los contagios de la covid, en 2022 recomienda la abstención por la pandemia energética. Sus compatriotas no le han prestado de momento demasiada atención, pero Habeck complementa su propuesta con el recordatorio de que «no podemos actuar como si todo fuera bien». Es el resumen más exacto de una temporada veraniega triunfal, pero que se está viviendo como un fracaso.

Nosotros ahorramos aire acondicionado por solidaridad con los alemanes, y ellos dejan de viajar a Mallorca por idéntico motivo. No veo qué ganamos en todo esto, salvo reaprender que damos por sentado un turismo contaminante y frágil. Simon Kuper, autor del deslumbrante La complejidad del Barça, ha publicado en el Financial Times un premonitorio «En 50 años, ¿vivirá alguien todavía en la España central?» Tras un año de residencia en esta tierra, emite un veredicto que nos alcanza. «Sospecho que el turismo se desplazará gradualmente desde la costa meridional construida en exceso al agradable y fresco norte, en cuanto el calor del verano se transforme de atractivo en amenaza».

Si no les convencen nuestros expertos alemanes y británicos, vamos con el germanomallorquín que mejor conoce los flujos a la isla desde el centro de Europa, un burgués ilustrado sin mácula de revoltoso marxista. «Son ya numerosos los alemanes que no se quejan en Mallorca del calor, pero sí ‘de que hay demasiada gente por todos los sitios donde vamos’. Esta presión humana es nefasta para el turismo en general, y sobre todo para el turismo de calidad». Sintético y clarividente.

Me llaman funcionarias de la Comunidad Autónoma para reprocharme que, en mi mitomanía faltona, solo he reparado en la autopromoción de Catalina Cladera y Rosario Sánchez en el Decreto-Ley falsamente dedicado a los interinos. En efecto, el regalo de despedida no favorece únicamente a la presidenta de Mallorca, que me recuerda con amabilidad que no es Cati sino Catalina como la emperatriz rusa, y a la consellera de Hacienda que además firmaba el texto. El articulado contempla asimismo los tenebrosos ascensos digitados de otros altos cargos del Govern pero, si les parece, mejor que protesten los damnificados.

Miles de personas me paran por la calle para que les cuente la escena más antirracista que conozco. Ocurrió así:

Larry Bird (blanco): Charles, me estáis faltando al respeto en la pista.

Charles Barkley (negro): No es cierto, no te entiendo, ¿por qué dices que te menospreciamos, Larry?

Larry Bird: Porque me habéis puesto como defensor a un jugador blanco.

En la fotografía que hoy nos ilustra, se renueva el compromiso anual de esta sección con la riqueza piscícola de nuestro litoral. Martín Ferrer Beltrán, de nueve años, posa con las dos espléndidas doradas de 1,1 y 0,9 kilos capturadas este verano con maña y una caña desde la mismísima playa de Alcúdia.

Reflexión dominical calórica: «Es más irresponsable pensar que las renovables satisfarán el consumo energético que volver al carbón».