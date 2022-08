Aquesta és d'avui, me l'acaben de passar. Situació semblant a la d'ahir per arribar a Valldemossa, en la carretera que també empram els deianencs per anar a Palma. Element de reflexió sobre la demanda de l'@AjuntamentDeia de fer un estudi de la capacitat de càrrega de la Serra. pic.twitter.com/d3gnXJZpSO