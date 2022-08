La campaña de bonos comerciales aumenta a 15 euros el descuento por cada bono en 2022, 5 euros más que en 2021. Esta iniciativa, impulsada por el Govern, tiene el objetivo de fomentar el consumo en el comercio local de Baleares. Por ello, se ofrece a los ciudadanos mayores de 16 años un descuento de 15 euros por cada compra realizada superior a 30 euros. La campaña se inicia el 4 de octubre y finalizará el 31 de diciembre de 2022.

Los bonos serán aplicables en todos aquellos comercios adheridos al programa #bonsillesbalears, con un máximo de 4 bonos canjeables por persona (60 euros) y será posible acumular los cuatro en una compra o utilizarlos en diferentes compras en varios o en un único establecimiento. Estos establecimientos lucirán en sus escaparates la imagen de la campaña para ser fácilmente identificables. Además, estarán publicados en la página web www.bonsillesbalears.com.

Para canjear los bonos sólo será necesario presentar el DNI, NIE o pasaporte en el establecimiento, siendo sólo aplicable en aquellos que estén adheridos a la campaña. No se emitirán bonos físicos y no será necesario descargar ni disponer de ningún documento. No estarán disponibles para compras online.

Además, Bons Illes Balears se podrán compatibilizar con cualquier otro descuento u oferta que las administraciones pongan a disposición de los consumidores, siempre que cada bono corresponda a un importe mínimo de 30 euros de compra.

Los descuentos se podrán aplicar en establecimientos dedicados al comercio al por menor de una amplia gama de productos (incluidos los de alimentación): zapaterías, droguerías, perfumerías, mobiliario, ferreterías, electrodomésticos, bricolaje, equipamiento del hogar, jugueterías, floristerías, entre otros. Además, también se podrá hacer uso de los bonos en peluquerías y centros de estética.