La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha convocado a través de un mensaje en Twitter a sus socios de Més per Mallorca y Podemos para reunirse este jueves después de plantarles esta mañana y no acudir a la cita acordada: "Acabo de convocar a las vicepresidentas de la institución y a quienes consideren oportuno de sus formaciones para el jueves en una reunión con motivo del acuerdo de la Fundació Mallorca Turisme. Con la máxima transparencia y lealtad al pacto del Consell". La socialista no se ha presentado a la reunión urgente convocada para hoy a raíz del acuerdo publicitario con el Real Mallorca. Por parte del PSIB-PSOE, han acudido la secretaria de organización, Silvana González, y los consellers Andreu Alcover y Javier de Juan.

El secretario general de Més, Jaume Alzamora, ha comparecido a la salida junto a la vicepresidenta del Consell y compañera de partido, Bel Busquets, para lamentar la decisión: "Es la máxima responsable de la institución de la que formamos y queríamos que nos diera las explicaciones oportunas". Además, ha insistido en que la idea del partido es que el contrato se revise y "no se pueda tirar adelante". Sobre la respuesta del partido ante la decisión de Cladera, Alzamora asegura que "si no hacemos la reunión, no podemos hablar", por lo que vuelve a exigir que se presente. Por su parte, la líder de Podemos y vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha afirmado que se han emplazado a reunirse otro día para plantearle su postura sobre el acuerdo de forma directa. La formación morada quería debatir el acuerdo con los socios, aunque no ha anunciado ninguna decisión nueva al respecto.