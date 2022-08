El Plan de Carreteras del Consell suscita críticas entre la oposición y los ecologistas

El nuevo Plan de Carreteras presentado por el conseller insular de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, ha suscitado las críticas de los partidos de la oposición, alcaldes de ayuntamiento directamente afectados y asociaciones ecologistas como la Plataforma antiautopista.

El presidente del Partido Popular de Mallorca, Llorenç Galmés, denuncia que el Consell «dice lo que no va a hacer, cuando lo que interesa a los mallorquines es qué piensa hacer para acabar con los atascos». Además, afirma que «para decir que no van a hacer nada no hace falta una rueda de prensa ni modificar el plan director, es lo que llevan haciendo desde hace siete años».

En este sentido, los ‘populares’ insisten en que «mientras los mallorquines sufren continuos atascos, especialmente en los accesos a Palma y en la Vía de Cintura, el gran anuncio que hace Catalina Cladera es decir todo aquello que no piensa hacer». Galmés también cuestiona que se anuncie la modificación del plan director «sin ningún consenso ni contacto previo con los partidos de la oposición ni con los ayuntamientos de la isla, y sin dar ninguna alternativa a algunos de los proyectos que planea eliminar» y que «después de siete años gobernando, el Consell se vaya a gastar 800.000 euros en un Plan de Carreteras ideológico que no estará listo hasta la próxima legislatura».

El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, que acaba de retornar a las filas de El Pi, exige una reunión urgente con el conseller Sevillano para aclarar qué solución alternativa ofrece el Consell a su Consistorio «para no condenarnos a mantener el tráfico dentro del casco urbano y para exigir que el dinero que tenía que ir destinado a la ronda de circunvalación se destine a solucionar este problema».

Además, Verd insiste en que en Sencelles están de acuerdo con un nuevo modelo de carreteras, pero aclaran que no se pueden eliminar opciones sin ofrecer alternativas: «En caso de que no nos den una solución, tendremos que instar a los sencellers y sencelleres a la movilización».

Desde la Plataforma antiautopista saludan «con alegría» la noticia, pero confiesan que la reciben «prevención y cautela». Así, subrayan que el anuncio se hace al inicio del curso electoral y sin tiempo para ser llevado a la práctica: «Ya es costumbre de los pactos de progreso anunciar medidas de movilidad sostenible al final de las legislaturas que quedan, invariablemente, sin efecto, mientras que durante los mandatos se llevan a cabo sistemáticamente obras de destrucción del territorio». También lamentan que continúa vigente la intención de llevar a cabo la construcción de la nueva variante Nord de Inca que «arrasará buena parte del paisaje rural».

En este sentido, explicitan que si realmente PSOE, Més y Unidas Podemos consideran que tienen que eliminar estos 26 proyectos, «lo pueden hacer inmediatamente y antes de que finalice esta legislatura».

Asimismo, inciden en que en ocho años de mandato continuado de la izquierda en el Consell de Mallorca se ha adoptado «una única medida progresista acertada»: la limitación a 80 km/h de la velocidad a la Vía de Cintura de Palma: «Esta y la reciente mejora de las frecuencias y el servicio del transporte de autobús por parte del Govern son las únicas medidas progresistas reseñables en una ejecutoria que ha tenido en la continuidad de las políticas de fomento del uso del coche privado y la destrucción del paisaje y el territorio sus elementos identificadores».

Por otro lado, la portavoz de El Pi en el Consell, Xisca Mora, asegura que no es viable cambiar el Plan de Carreteras sin conocer las necesidades de los pueblos que se verán afectados: «Mallorca no es Palma, y suprimir viales o infraestructuras sin conocer la realidad de los municipios es una salvajada. No es aceptable que no den alternativas». Además, Mora denuncia que la red de carreteras tiene un mantenimiento «desastroso»: «No se tienen que hacer grandes infraestructuras para construir, pero si las necesarias y mantener las que ya tenemos».