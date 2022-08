Los proveedores de hielo han advertido del desabastecimiento causado por los altos costes de fabricación y el encarecimiento de la electricidad que han hecho que se deje de producir de forma regular, a lo que se suma la alta demanda por el aumento de las temperaturas. Este desabastecimiento está afectando de forma grave a la hostelería balear, y empieza a notarse en los supermercados y tiendas de la isla.

«Estamos distribuyendo 24 toneladas a la semana, cuando antes repartíamos 24 toneladas al día», explicó este jueves el responsable del área comercial y de marketing de Hielos Everest, Jhonatan Poma, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Los fabricantes de hielo no pudieron producir y almacenar en invierno lo suficiente por los altos precios la luz y ahora no tienen el stock necesario para abastecer la demanda. Por lo general, este es un problema que afecta a los cubitos de hielo o hielo picado y no tanto al hielo que sirve para mantener fresco el pescado u otros alimentos.

Asimismo, lamentó que los fabricantes no puedan producir y vender el hielo suficiente, precisamente en esta época del año que es su temporada alta.