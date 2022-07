El patrón de una patera aprovecha un error policial para huir

El patrón de una patera que llegó a principios de esta semana a Mallorca aprovechó un despiste policial para huir. El individuo es de nacionalidad argelina y está identificado. La Policía lo busca y se sospecha que aún sigue en Mallorca. Al llegar a la isla a principios de esta semana, tras dirigir la embarcación que realizó la larga travesía marítima, el patrón se mezcló entre sus compañeros. Aunque los migrantes que llegan a Mallorca, cuando son localizados, son inmediatamente detenidos por la Policía, en ningún caso se les considera delincuentes, porque son víctimas de estas redes, aunque hayan intentado entrar en España de manera ilegal. La Policía ya no traslada a estas personas a la península, sino que quedan en libertad. Se adopta esta decisión porque las fronteras de Argelia están cerradas y no se acepta el retorno de los huidos. Fuentes policiales señalaron que los argelinos que llegaron a Santanyí quedaron en libertad el jueves por la mañana. Y que fue después cuando los agentes descubrieron que entre los liberados estaba el patrón de la embarcación, que debió quedar detenido al atribuirle un grave delito.

Otras fuentes, en cambio, sostienen otra versión distinta. Aseguran que ya el jueves por la mañana la Policía ya sabía quién había sido el patrón de la embarcación y que incluso estaba identificado, ya que en el momento de la detención llevaba varias pertenencias en su poder. Estaba identificado puesto que el mismo jueves por la mañana se había solicitado un abogado de oficio para que le asistiera por la tarde. Parece ser que, por error, este individuo fue incluido en el grupo de migrantes que fue puesto en libertad. El error no se descubrió hasta la tarde, precisamente cuando el sospechoso tenía que ser interrogado y asistido por el abogado. Cuando los agentes acudieron al calabozo a buscarle descubrieron que no se encontraba en esta zona de seguridad. Después se supo que se había mezclado con el resto de compatriotas. Lo cierto es que aprovechó el error policial para huir. Desde entonces se le busca, pero aún no ha sido localizado.