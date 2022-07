El Consolat de Mar ha acogido esta mañana a doce de los veinte alumnos con mejores notas de la selectividad de Baleares. La presidenta del Govern, Francina Armengol, junto al conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, han reconocido el esfuerzo a estos jóvenes en un acto junto a sus familiares. Ocho de los estudiantes más destacados en la prueba de acceso a la universidad no han podido asistir.

La presidenta ha agradecido a los alumnos "su esfuerzo continuado", sin olvidarse de ensalzar la importancia que tienen los profesores y familias en todo el proceso educativo. Asimismo, ha asegurado que el Govern seguirá priorizando la enseñanza: "El pilar básico de cualquier sociedad con futuro es invertir en educación, ciencia y cultura, y es el único ascensor social que realmente existe".

Sergi Minchiotti Marí (IES Algarb de Sant Jordi de ses Salines) y Cristina Guacsh Cardona (Colegio Mestral d’Eivissa), ambos residentes en Ibiza, han obtenido la mejor nota de acceso con un 9'84. Además, han sido los encargados de dar un discurso en nombre de todos sus compañeros. Cristina ha explicado que el "camino no ha sido regalado" y que "el resultado es el esfuerzo de toda una etapa educativa". También ha animado al resto de alumnos a "tener ambiciones y no dejar que nadie nos quite la iniciativa y las ganas".

Por su parte, Sergi ha lanzado un mensaje a los adultos para que depositen más confianza en ellos: "Nos consideran una generación perdida, pero los que estamos aquí somos un ejemplo de que los jóvenes pueden aportar grandes cosas si nos esforzamos".

Al evento también han asistido el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company; el rector de la Universidad de las Illes Balears, Jaume Carot; el secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística; el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antonio Morante, y la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de les Illes Balears, Carmen Touza.