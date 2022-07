El tribunal mantiene la independencia de las acusaciones particulares

El tribunal del caso Cursach ha decidido que las acusaciones particulares puedan mantener sus imputaciones de forma independiente sin adherirse a los planteamientos de la Fiscalía, rebajados notablemente antes de la celebración del juicio. Algunas de estas acusaciones, que representan a empresarios de Palma y Calvià perjudicados por la presunta trama corrupta, reclaman penas de casi 40 años de prisión para Cursach y Sbert, por lo que jugarán un papel importante en el desarrollo del juicio. Las magistradas solo admiten expulsar del procedimiento a una sociedad que lleva años disuelta y excluir de la vista oral unos episodios ocurridos en Magaluf. También considera que uno de los empresarios no puede mantener sus imputaciones contra un grupo de policías porque no le perjudicaron. Los agentes, sin embargo, están acusados por el resto de partes personadas, por lo que la decisión tiene efectos limitados.

El auto que resuelve las cuestiones previas rechaza frontalmente expulsar a estas acusaciones particulares, como reclamaban los procesados con diferentes argumentaciones, sosteniendo incluso que en realidad representan a Penalva y Subirán. Tampoco les obliga a adherirse a la posición de la Fiscalía, que pasó de solicitar ocho años y medio de cárcel para Cursach a reclamar una condena de un año y medio tras retirar buena parte de los cargos contra él.

Sobre este recorte de las imputaciones del ministerio público, que modificó su escrito de acusación a tachones diez días antes del inicio de la vista oral, el tribunal considera que se trató de un acto de «cortesía procesal». Las magistradas rechazan la petición de una de las acusaciones particulares de anular esta modificación. «El tribunal no puede meterse en el ejercicio libérrimo» del ministerio público, afirma el auto. Además, entiende que el cambio de posición de la Fiscalía responde «a una serie de acontecimientos y circunstancias que no se conocían en el momento de formular las conclusiones provisionales [en diciembre de 2018] y no era previsible que acontecieran».

Cursach solo quiere a ‘Los Juanes’

Durante la sesión de este viernes las partes comenzaron a modificar las solicitudes de testigos para el juicio. El abogado de Cursach, Enrique Molina, anunció que renuncia a las 142 testificales planteadas inicialmente excepto a dos. El letrado mantiene como testigos a los dos policías nacionales, conocidos como ‘Los Juanes’, que recibieron el encargo de la Jefatura Superior de investigar las posibles ilegalidades cometidas durante la investigación del caso Cursach y elaboraron ocho informes con gravísimas acusaciones contra Penalva, Subirán, sus excompañeros de Blanqueo y varios testigos de la causa. La sala ha rechazado la petición de una de las acusaciones de que exjuez y exfiscal declaren como testigos.

El tribunal también modificó el calendario del juicio, que se reanudará el próximo lunes. La sala ha reservado diez sesiones a lo largo del mes de julio, en las que pretende que declaren los 17 acusados que siguen en el banquillo. La magistrada presidenta, Samantha Romero, pidió a las partes que intenten que los interrogatorios sean «ágiles». Y advirtió: «este tribunal es muy exigente con las preguntas sugestivas y capciosas; no las vamos a admitir»