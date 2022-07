Més per Mallorca sitúa a Aena como principal culpable de la saturación turística que vive Baleares por seguir aumentando el número de llegadas pese a que la presión humana ha llegado "al límite". El coordinador, Lluís Apesteguia, afirma que "no puede ser que estemos planteando el decrecimiento y una moratoria mientras Aena solo piensa en crecer" y denuncia que sus decisiones están "boicoteando" las iniciativas que sacan adelante el Govern y el Consell de Mallorca: "Más turistas significa más pobreza para Baleares, pero más riqueza para Aena".

En este sentido, exige a sus socios de PSOE y Podemos que pongan en marcha la negociación para avanzar hacia la cogestión aeroportuaria. Así, afirma que no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía de Baleares, en el que se establece que "corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la función ejecutiva de los puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión. La Comunidad Autónoma puede participar en la gestión de estos puertos y aeropuertos de conformidad con lo previsto en las leyes del Estado". Por ello, Apesteguia insiste en que Madrid debe respetar el estatuto para que las islas puedan decidir sobre su principal puerta de entrada: "La experiencia turística es cada vez peor".

Por otro lado, el secretario general de Més, Jaume Alzamora, afirma que Aena está "al servicio de la saturación, con el único objetivo de recaudar" y habla de "expolio" por parte del Estado al quedarse con todos los beneficios que genera el aeropuerto de Palma: "No tenemos que fiarlo todo a una empresa privada con pensamiento y sede en Madrid".

Asimismo, apunta que el beneficio de Aena supera los 350 millones de euros, pese a que los datos no son oficiales porque la empresa no los ofrece, y augura que "nos continuaran exprimiendo al máximo" si no se toma una decisión rápida y contundente para parar el plan de Aena y Fomento de aumentar el número de pasajeros: "Estamos preocupados porque hemos llegado al récord de presión humana".