Extraoficial | Ausencia de Santiago y Mir en el acto de Truyol

En el acto organizado por Més per Mallorca para dar apoyo a la teniente de alcalde y candidata nacionalista a Cort, Neus Truyol, tras la petición de cárcel de la Fiscalía por los vertidos, llamó la atención dos ausencias muy destacadas. Se trata de Miquel Mir y de Fina Santiago. Los dos consellers de Més en el Govern no acudieron al acto. Fue el pasado jueves día 30 cuando un centenar de cargos de Més se concentraron en Cort para apoyar a Truyol, encabezados por su coordinador Lluís Apesteguia. Allí estaban ediles, diputados, consellers y cargos de segundo nivel del Govern. No obstante, ni el conseller de Medio Ambiente ni la titular de Asuntos Sociales estuvieron presentes. Tal vez fuera por motivos de agenda, pero resultaría curioso que los dos principales cargos de Més tuvieran compromisos a esa hora. ¿Quisieron evitar la foto?

Marc Pons | El Gobierno crea un Comisionado para energía solo para las islas El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la Vicepresidenta Teresa Ribera, ha creado un nuevo cargo: Comisionado de Estrategias de Energías Sostenibles en Áreas Insulares. Una figura peculiar, ya que solo tendrá competencias en Balears y Canarias. Los mentideros políticos socialistas apuntan a que el puesto está diseñado específicamente para el exconseller de Movilidad y actual jefe de gabinete de la vicepresidenta, Marc Pons, y que ello supondrá una salida de su actual puesto. Prohens | Se compra una mochila bebé para llevarse a su hija por los mítines La presidenta del PP de Barlears, Marga Prohens, ya está preparando su logística para empezar la campaña como mamá de una recién nacida. Prohens se ha comprado una mochila bebé para poderse llevar a su hija Blanca a mítines y reuniones electorales. Será una imagen curiosa, como la de la exdiputada de Podemos Carolina Bescansa amamantando a su hijo en el Congreso.