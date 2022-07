Sonrisa Médica y Xavi Torres, entre otros, reciben los Premios Solidarios ONCE

La entidad sin ánimo de lucro Sonrisa Médica, la Guía de emergencia para la atención a familias ucranianas desplazadas a Mallorca, el deportista paralímpico Xavi Torres, la empresa Mestral y la Fundació Banc de Sang i Teixits recibieron los Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2022 durante una gala celebrada en la tarde de ayer en Palma.

Se trata de la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico y que, en el caso de Baleares, constituye en un homenaje al respaldo y la fidelidad de la sociedad de las islas. Este año, en la gala de entrega, bajo el título Café Ilusión, el Grupo Social ONCE quiso destacar la empatía entre las personas, su capacidad de ponerse en el lugar del otro y la necesidad de escuchar. Por eso la gala, celebrada ayer tarde en el Teatro Principal de Palma, recreó un contexto cotidiano como es el espacio de un café, además de lanzar un guiño a hosteleros y restauradores, uno de los sectores más castigados por la pandemia.

En la gala participaron Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears; Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación del Grupo Social ONCE; Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular; Elena Navarro, regidora de Turismo, Sanidad y Consumo del ayuntamiento de Palma; Carmen Soler, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Balears, y Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Illes Balears, así como representantes de la sociedad balear.