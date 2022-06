Jornada complicada en Son Sant Joan. La huelga de tripulantes de cabina de Ryanair y la de los controladores aéreos de Marsella han provocado numerosos retrasos en vuelos, tanto en las llegadas como en las salidas. De hecho, a mediodía el aeropuerto de Palma es uno de los que tienen más afectación están teniendo de todo el Estado en cuanto a retrasos, en algunos casos muy importantes. En todo caso, de momento no se ha notificado ninguna cancelación.

La mayor afectación la está causando el paro de los controladores de Marsella, que ha causado importantes retrasos en vuelos con destino y origen en varios países europeos. El gestor de navegación aérea ENAIRE ha señalado que "las principales incidencias se registran en los despegues de los aeropuertos de Madrid Barajas, Barcelona El Prat y Palma de Mallorca".

El gestor no habla de cancelaciones, pero no se descarta que a lo largo de la jornada la situación empeore. ENAIRE no ha cuantificado todavía el número de vuelos afectados en Son Sant Joan, pero habla de "retrasos importantes".

La huelga de Ryanair también esta provocando problemas, aunque en menor medida. Según USO, Palma acumulaba a las 11:00 horas cinco vuelos retrasados (tres llegadas y dos salidas), un registro que le convierte en el segundo aeropuerto con mayor afectación después de Málaga (siete vuelos retrasados).

Una de las pasajeras afectadas es Daria, ucraniana que había viajado a Mallorca de vacaciones y a mediodía su vuelo acumulaba más de cuatro horas de retraso. "En este momento no tengo ni idea de cómo voy a llegar a casa. El plan era viajar hasta Berlín y desde allí coger un avión hasta Leópolis, donde vivo. El bus sale a las seis de la tarde y tengo que estar allí a esa hora. Después me quedan diecisiete horas para llegar a Leópolis. Estoy muy enfadada con Ryanair", critica esta pasajera.

"Estaba de vacaciones en Mallorca porque era mi regalo de cumpleaños. Es un mal final para mi cumpleaños, pero aún confío en llegar a Berlín para coger el autobús a tiempo", manifiesta Daria.

En estos momentos la mayoría de los vuelos con origen o destino Son Sant Joan sufren retrasos, según refleja la web de Aena.