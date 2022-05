La nueva vacuna contra la covid llega a Baleares: dolor de cabeza y náuseas, los efectos adversos más frecuentes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) aclara en la web del Ministerio, remitiendo a la EMA, las principales dudas en torno a esta nuevo fármaco contra la covid-19 ya disponible en Balears.

¿Puede vacunarse con ella a personas inmunodeficientes?

Los datos sobre personas inmunodeficientes (con sistemas inmunitarios debilitados) son limitados. Aunque la respuesta de las personas inmunodeficientes a la vacuna puede no ser igualmente satisfactoria, no existen problemas particulares de seguridad. Aun así, podrá vacunarse a las personas inmunodeficientes, ya que pueden presentar un mayor riesgo de contraer la covid-19.

¿Está indicada en mujeres embarazadas o en período de lactancia?

Los estudios en animales no demuestran ningún efecto perjudicial durante el embarazo, si bien los datos sobre el uso de nuvaxovid durante el embarazo son limitados. Aunque no se dispone de estudios sobre la lactancia, no se espera que presente ningún riesgo durante el período de lactancia. La decisión de administrar la vacuna a mujeres embarazadas debe adoptarse previa consulta con un profesional sanitario y después de evaluar riesgos y beneficios.

¿Se puede vacunar a personas alérgicas?

Las personas que sepan que tienen alergia a alguno de los componentes de la vacuna enumerados en la sección 6 del prospecto no deben recibir la vacuna. Se han observado casos de anafilaxia (reacción alérgica grave) en personas que recibieron vacunas contra la covid-19. Por lo tanto, al igual que todas las vacunas, nuvaxovid debe administrarse bajo estrecha supervisión médica, y con el tratamiento médico adecuado disponible. Las personas que presenten una reacción alérgica grave cuando se les administre la primera dosis no deberán recibir la segunda dosis.

¿Cuáles son los riesgos asociados a nuvaxovid?

Los efectos adversos más frecuentes fueron de intensidad leve o moderada y mejoraron a los pocos días de la vacunación. Estos incluyeron dolor de cabeza, náuseas o vómitos, dolor muscular y articular, sensibilidad y dolor en el lugar de la inyección, cansancio y malestar. Estos efectos adversos afectaron a más de 1 de cada 10 personas.