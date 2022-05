La extrema derecha más radical de Alemania se encuentra este fin de semana en Mallorca para «intercambiar ideas y desarrollar estrategias para salvar nuestra civilización» en una finca exclusiva cuya ubicación no ha trascendido.

El cerebro de la reunión en la isla es Irfan Peci, un caso curioso de radicalización en ambos sentidos. Durante su juventud, antes de los 19 años, estuvo al frente de un grupo encargado de la propaganda en lengua alemana para Al Qaeda hasta que fue detenido e ingresó en prisión. Durante su estancia en la cárcel, recibió una oferta para trabajar como informante de la Oficina para la Protección de la Constitución, perteneciente a los servicios de inteligencia alemanes.

A partir de ese momento, su vida cambió por completo hasta convertirse en «cazador de islamistas», tal y como le califican sus cercanos y compañeros. Hace tan solo unos días, Michael Stürzenberger, uno de los ponentes de la reunión, publicó que el movimiento PAX EUROPA (BPE), un lobby islamófobo, le había concedido el Premio de la Libertad Hiltrud Schröter al «cazador de islamistas».

Peci se ha convertido en un autor mediático sobre todo en plataformas de vídeo como Youtube o Gettr, donde carga constantemente contra el islam y los musulmanes, las personas migrantes, la comunidad romaní. Además, ha estado en Viena para participar en ponencias del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), y recientemente en un directo minimizó y blanqueó los actos y provocaciones de ultraderecha, como por ejemplo la quema de Coranes en Suecia organizada por el partido islamófobo danés Línea Dura de Rasmus Paludan.

Quien también está presente en estas jornadas es Oliver Flesch, un destacado blogger y youtuber xenófobo que reside en Cala Ratjada desde 2015. Como explican en el medio digital La Directa, su militancia es de tal calibre que estuvo presente en Lesbos durante el mes de marzo de 2020 junto a otros activistas de extrema derecha para usar la situación de emergencia de las personas refugiadas para su propaganda populista. Asimismo, estuvo implicado en unos actos de provocación a una manifestación antifascista en Lesbos, que acabaron en disturbios.

El periódico Mallorca Zeitung elaboró en 2018 un extenso reportaje sobre Flesch con declaraciones como «vivo en Mallorca, porque aquí hay más sol y menos pañuelos en la cabeza». Además, afirmaba que los musulmanes tienen un coeficiente intelectual más bajo en promedio porque «han sido incestuosos durante generaciones».

Cuando se mudó de Berlín-Neukölln a Cala Ratjada en noviembre de 2015 «no tenía nada que ver con el tema de los extranjeros, pero hoy ya no podría soportarlo en Alemania. No es que personalmente haya tenido problemas con los extranjeros. Pero las chicas alemanas no podían caminar diez metros por Neukölln sin que las molestaran».

Se percibe no como periodista sino como activista: «Todo está censurado en los medios de comunicación, pero ahora puedo alimentar las críticas sobre los refugiados y el Islam desde la corriente principal todos los días».