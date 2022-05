El Govern está «preocupado» por la situación del catalán y su ínfimo uso en varios grados de la Universitat de les Illes Balears (UIB) como Medicina, Economía o Enfermería.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, expresó ayer ante una pregunta de la portavoz de Cs, Patricia Guasp, que actualmente la lengua que está «en peligro» es el catalán y no el castellano: «Lo que dice nuestro Estatuto es que se debe proteger desde las instituciones, y eso es lo que estamos haciendo».

Guasp recibió la crítica de la socialista al preguntar por la normativa catalana porque ella es presidenta de Balears y han hecho una ley educativa que protege el decreto de mínimos: «Este siempre ha funcionado en estas Islas, menos con la mayoría absoluta del PP. Ahora ha venido la paz social y una primera ley de Educación en Balears». Además, recordó que el modelo lingüístico de Balears «no es el mismo» que el de Cataluña. «La lengua que está en peligro es el catalán y no el castellano».

No obstante, Armengol aseveró que la resolución del Tribunal Supremo sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dicta que se tiene que cumplir un 25 % de horas en castellano en la educación pública no afecta a Balears: «¿Cree que una resolución del Supremo sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que afecta a una normativa de Cataluña afecta a las islas?».

«Tenemos una ley educativa que marca nuestro modelo lingüístico que garantiza la aplicación de las dos lenguas, el TSJC no nos afecta. La resolución del Supremo no marca jurisprudencia, no diga cosas que no son. Tenemos nuestro modelo que no ha tenido ninguna impugnación de momento», expresó.

En esta misma línea, la líder balear recordó que la nueva norma de Educación dice que por ley debe haber un decreto de mínimos que marca el 50 % en catalán: «¿En qué se enseña el otro 50 %, señora Guasp?».

La encrucijada de la UIB

Por ello, el conseller de Universidades, Miquel Company, afirmó que están en conversaciones con el rector de la universidad para mejorar estas cifras porque, según detalla, el catalán debe tener una presencia «preponderante, sobre todo porque es una universidad publica, aunque es autónoma en su gestión y planificación».

Desde El Pi denuncian que en algunas carreras como Medicina «casi todas las asignaturas» son en castellano y en otras, como Economía o Enfermería, también existe un «porcentaje alto».

En este sentido, la diputada Maria Antònia Sureda reclama que se promueva el catalán como lengua académica y exige al conseller que ponga sobre la mesa «acciones concretas». En este sentido, pone en cuestión las decisiones del Ejecutivo balear y pide que cambien la tendencia ante este uso «insignificante» del catalán.