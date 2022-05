«Soy de la opinión de que Mallorca no puede soportar más turistas»

Neckermann, el operador turístico que co-inventó el paquete vacacional en Mallorca hace 60 años, ha resurgido del olvido. La empresa entró en concurso de acreedores en 2019, arrastrada por la quiebra de Thomas Cook. Entonces el grupo turco Anex se hizo con los derechos de la marca. Michael Nickel es el responsable de la reconstrucción de la oferta de vacaciones como consultor externo.

El conocimiento de la marca Neckermann es una ventaja. La desventaja es la historia reciente con la quiebra de Thomas Cook. Ha escrito una carta a los hoteleros de Mallorca. ¿Qué les dijo?

Sobre todo, que la marca está de vuelta. Neckermann fue una empresa de éxito hasta que Thomas Cook quebró. Pero no se puede culpar a Anex Tours por ello. Al contrario, se hizo cargo de Neckermann junto con Öger Tours y Bucher Reisen, incluido el personal. Incluso se han salvado puestos de trabajo. En mi carta, pedí a los hoteleros su apoyo.

¿Cómo reaccionaron?

Aunque muchos socios perdieron dinero con la insolvencia, las primeras experiencias que hemos tenido en estos dos meses son extremadamente positivas. Esperaba más escepticismo. Hay uno o dos hoteleros que preguntan quién pagará sus deudas con Thomas Cook, pero son casos aislados.

Todavía hay mucho escepticismo sobre Neckermann entre las agencias de viajes.

Las reacciones al lanzamiento fueron muy dispares. Desde las voces críticas hasta las reticencias y el júbilo. Pero está claro: tendremos que hacer un trabajo más convincente en la venta de papelería que con los turistas. Y por ahí vamos a empezar. No gastaremos dinero en publicidad hasta que hayamos convencido a las agencias de viajes alemanas. Con la calidad y el buen servicio tendremos éxito rápidamente.

¿Qué ofrece usted que no ofrezcan los demás?

No inventamos la rueda, pero ofrecemos al cliente un alto grado de fiabilidad. Obtiene lo que espera y ha pagado. Hoteles elegidos con alta satisfacción del cliente a buen precio. Después de la pandemia y con la guerra de Ucrania, no vamos a poner mucho dinero en la exclusividad sin estar preparados. Se trata de un producto clásico de cuatro estrellas con todo incluido, preferiblemente en la playa y con una buena relación calidad-precio. No tiene que ser el más barato, tiene que ser de buena calidad. Ese es nuestro enfoque. No queremos estar condicionados por el precio, sino que nos centramos en la calidad. Recuperaremos la cuota de mercado de otros proveedores gracias al poder de la marca.

Este año las cosas parecen un poco diferentes. Para principios de mayo, por ejemplo, hay una oferta en un hotel de cuatro estrellas en Mallorca con vuelo y estancia por 298 euros por persona.

También encontrará ofertas similares en la competencia. Pero es cierto que estas no son las ofertas que queremos dar en el futuro. Así que, poco después del lanzamiento, seguimos teniendo algunos problemas iniciales, sobre todo técnicos. Esto se solucionará en breve y entonces tendremos 1.000 hoteles en el sistema, como estaba previsto. Vemos 2022 como una fase de prueba para entrar en el mercado y no queríamos perder otro año. El año que viene seremos un jugador importante.

Una vez más: ¿No quiere establecer la marca a través del precio esta temporada?

No, definitivamente ese no es nuestro enfoque. Si lo hiciéramos así esta temporada, no tendríamos credibilidad. Ya tenemos marcas muy agresivas en cuanto a precios en el grupo, por ejemplo con el especialista de última hora Bucher Reisen. No necesitamos más de eso. Con Neckermann seguimos una estrategia de precios diferente.

¿Cuántos hoteles ha seleccionado en Mallorca y según qué criterios?

Aquí ofrecemos casi 200 hoteles, pero aún no están todos en la web. El factor decisivo en la selección es claramente la satisfacción de los huéspedes. y nos basamos en los valores de referencia de Holidaycheck. Nuestra cartera se compone principalmente de hoteles de cuatro estrellas. Sin embargo, también puede haber cinco estrellas que resulten interesantes por su precio. Solemos dejar de lado los de dos o tres estrellas. Los hoteles deben ser aptos para familias o estar adaptados a las necesidades de las personas de mayor edad. Estos grupos son nuestro principal objetivo.

No parece un enfoque muy innovador. ¿No tiene la ambición de dirigirse a un grupo objetivo más joven?

La edad media de los alemanes es de unos 45 años. Si quieres llegar a mucha gente, tienes que ir a la corriente principal. Y eso es exactamente lo que hacemos: viajes combinados en avión a los destinos de sol más populares. Y la mayoría de la gente quiere eso en un paquete. Nada ha cambiado en ese sentido hasta el día de hoy. Pero eso no excluye la posibilidad de que más adelante nos centremos en ofertas interesantes e innovadoras para los jóvenes.

Neckermann también representa la invención del turismo de masas. Algo de lo que la política de la isla intenta alejarse.

No cabe duda de que la isla ha llegado al límite de su capacidad. Sin embargo, la afluencia adicional de turistas en los últimos años no se debe a los operadores turísticos, sino al enorme número de pasejaros de los cruceros y al crecimiento excesivo del alojamiento privado. Aquí es absolutamente comprensible que intervenga la política. El pastel de los clientes de los touroperadores en Mallorca no se hará más grande con la vuelta de Neckermann. Recuperaremos las cuotas de mercado de los demás. Así que sólo habrá una redistribución.

Pero no se pueden negar las consecuencias negativas.

También soy de la opinión de que la isla no puede soportar más turismo. Pero no hay que cortar la rama en la que se está sentado. Es hipócrita decir: nos hemos convertido en la región más rica de España por el turismo de masas, pero ya no lo queremos. Al principio, el turismo de paquetes es el salvador que crea puestos de trabajo y trae prosperidad económica. Y luego, cuando las cosas van bien y se atrae a otros clientes más exclusivos, ya no lo quieren. Al final, es la semilla que sembró el turismo de paquetes. Y de esta semilla han brotado unas hermosas flores. Pero provienen del mismo césped. No se puede dar la vuelta al asunto ahora y decir: voy a aplanar el césped y a tener sólo flores bonitas. Eso no funcionará, porque el aeropuerto no sólo se mantiene para los turistas de las fincas. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y no alimentaremos el sobreturismo.

¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Disponen de un catálogo de directrices de protección del medio ambiente o de objetivos de sostenibilidad que apliquen a los hoteles?

Sin duda, el tema es importante. Pero nuestra huella ecológica sigue siendo muy pequeña y las prioridades son otras por el momento. Sin embargo, a largo plazo, no vamos a eludir nuestra responsabilidad.

¿Hay planes para ser más sostenibles a medio plazo?

Con el creciente éxito económico, también desarrollaremos conceptos y estrategias para una mayor sostenibilidad. En principio, podemos ofrecerlo todo, pero los clientes también deben seguir su ejemplo. La protección del medio ambiente cuesta dinero. Y la disposición de los veraneantes a rebuscar en sus bolsillos para ello es, por desgracia, todavía manejable. Estoy convencido de que esto cambiará.