Ara Més, la unión soberanista para conseguir el primer diputado estatal

La izquierda soberanista de Baleares quiere su primer diputado en Madrid. Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera presentan esta tarde a las 18 horas en el Espai Suscultura de Palma su nuevo proyecto político Ara Més con el objetivo de ganar poder político en el Congreso de los Diputados.

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, apunta que es un proyecto que se viene fraguando desde hace años. y, con este paso, pretenden dar estabilidad a un espacio político de varios partidos independientes que forman parte de un mismo espacio político: «Se trata de demostrar que eres útil. En las dos ocasiones en las que hemos estado presentes en las Cortes Generales, primero con Pere Sampol y ahora con Vicenç Vidal, hemos demostrado que somos capaces de trabajar para la mayoría social del país y ser la voz de la defensa de los intereses específicos de Balears. Hay que romper esta barrera psicológica y demostrar que es posible». Pese a la distancia obvia, hay referentes como Teruel Existe, que ya tiene representación en Madrid, que «están abriendo el camino»: «Los partidos tradicionales han reconocido que el Estado no ha tenido en cuenta la realidad de Baleares a la hora de hacer sus políticas, y por tanto no existe la agenda balear». Miquel Àngel Maria, de Més per Menorca, afirma que su intención no es gobernar sino «condicionar las políticas del Ejecutivo y marcar la agenda» ya que «siempre estamos a la cola del interés de la agenda política española, sobre todo en cuestiones de inversión o preocupación estratégica. PP y PSOE está demostrado que no consiguen nada incluso cuando tienen un gobierno estatal del mismo color político». Silvia Tur, de Gent per Formentera, declara que es la primera vez que consiguen una formula idónea para presentar una candidatura unitaria: «Hay una consciencia de la necesidad de trabajar conjuntamente. La voluntad es que sea un proyecto de largo recorrido, porque es la premisa con la que nace Ara Més». Carme Gomila, regidora en el Ajuntament de Manacor y presentadora del proyecto, reivindica que todos comparten valores «feministas y ecologistas» y asegura que el objetivo es que el proyecto siga durante mucho tiempo, «más allá de las próximas elecciones generales».