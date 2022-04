Los sindicatos tachan de "irresponsable" a la patronal por no querer negociar la subida de los salarios: "Habrá mucha conflictividad"

Los sindicatos CC OO y UGT han presentado esta mañana las manifestaciones convocadas para el 1 de mayo en Baleares y han aprovechado su intervención para criticar la postura de patronal y empresarios respecto a la subida salarial para los trabajadores: “Es una irresponsabilidad y hará que haya mucha conflictividad en los convenios que se negocien”.

El secretario general de CC OO, José Luis García, ha afirmado que no renunciarán a que los salarios suban en relación a la inflación porque “no seria explicable para los trabajadores”. Por ello, incide en que "no volveremos a pagar la crisis otra vez los mismos" y avisa a los empresarios: "Hay empresas que no han hecho los deberes, y debido a que no se han respetado las condiciones de algunos trabajadores, estos se van a otras empresas donde sí cumplen con los convenios colectivos".

García ha hecho esta afirmación tras una pregunta sobre la dificultad de las empresas turísticas para encontrar empleados. El dirigente sindical defiende que por primera vez los trabajadores pueden elegir en base a mejoras en sus condiciones: "Ahora pasa factura a aquellas esas situaciones de empresarios que decidieron precarizar los puestos de trabajo".

Por su lado, el secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, ha recordado los "importantes" efectos de la reforma laboral en Baleares y ha pedido mejorar la calidad del empleo: "No es una reforma de maquillaje como dicen algunos, pero para que sea un éxito rotundo debe haber inspecciones de trabajo con más medios, porque ya se ha abusado bastante del fraude de ley". En este sentido, rechaza la subida generalizada de los impuestos y aboga por una reforma fiscal: "Pedimos a los trabajadores que presionen en la calle para exigir subidas salariales, que son imprescindibles para hacer frente a la inflación y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo".

En esta línea, explican que esta Semana Santa ha habido una serie de denuncias a empresas en relación a las cargas de trabajo: "Vuelven a las andadas con la contratación a tiempo parcial y luego les hacen hacer jornadas completas, o incluso les piden que renuncien a las horas extras".

Ambos líderes coinciden en que Baleares debe reflexionar sobre el actual modelo económico porque trabajar solo los 6 meses de la temporada turística es "totalmente insuficiente para poder desarrollar una vida digna": "Ahora tenemos una situación económica buenísima como para tener que esclavizar a los trabajadores".

Asimismo, los sindicatos hacen hincapié en que esta situación se agrava por los problemas de vivienda y temporalidad, un hecho que provoca que no vengan trabajadores solo para seis meses: "Hay que ampliar la temporada y asegurarles 9 meses de trabajo, además de incentivar el tema de la vivienda".