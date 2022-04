Son las 9 de la mañana en el CEIP Pintor Joan Miró de Palma y la mayoría de alumnos y alumnas que regresan a las aulas después de las vacaciones de Semana Santa no portan mascarillas, pues su uso ya no es obligatorio en el interior de las aulas. La mayoría de profesores tampoco la llevan.

“Casi todos no llevan mascarilla”, apunta una profesora. “Yo llevo mascarilla por temas médicos, necesito llevarla por precaución estos días, pero deseo quitármela”, señala. “A ellos los veo normales y ni se acuerdan de la mascarilla ya. Están tranquilos, a gusto, hablan entre ellos, se vuelven a relacionar”, cuenta. “Si alguno lleva hoy mascarilla, creo que mañana es posible que ya no la lleve”, agrega.

Otro profesor, practicante de la universidad, celebra el fin de las mascarillas en interiores. “Está yendo muy bien, es mucho más cómodo para comunicarse poder verse la cara. La mascarilla era una barrera a la hora de comunicarnos y de entendernos. Nos dificultaba. Ahora va a ser más sencillo llegar a los alumnos”, considera.

“Hemos vuelto sin mascarilla. Los niños han llegado con mucha alegría sin ella, sobre todo los más pequeños de primero y de segundo. La mayoría, por no decir todos, no llevaban mascarilla. En otras aulas sí algún niño la lleva por miedo de las familias o porque tienen familias con algún vulnerable en casa. En cuanto a los profesores, la mayoría no lleva y los que llevan es porque tienen algún vulnerable en casa. La nueva normalidad la hemos acogido muy bien y estamos muy contentos de vernos las caras de nuevo”, declara la directora del centro, Marina Vallcaneras.