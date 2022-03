El actual dirigente y diputado de Más País, Iñigo Errejón, ha presentado este mediodía su libro Con todo: De los años veloces al futuro en el Espai Suscultura junto al senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, y la regidora de Manacor, Carme Gomila. El político ha hecho un repaso de su trayectoria, desde su primera militancia hasta la etapa posterior a Podemos, y ha abierto la puerta a un entendimiento entre su formación y los ecosoberanistas de cara a las próximas elecciones generales: "Estaría a favor de imitar la relación que tenemos con Compromís en Baleares, de igual a igual".

Errejón ha reivindicado que "vivimos tiempos de miedo e incertidumbre para los sectores populares" y ha recordado que "la gente no te pregunta por Alberto Núñez Feijóo, sino por la factura de la luz o no poder llegar a fin de mes". En este sentido, ha afirmado que "solo los que tienen mucho dinero se pueden permitir vivir fuera de la política" y ha criticado que "el nacionalismo de la derecha siempre es contra los débiles".

Además, ha incidido en que, pese a los discursos de algunos partidos de izquierda, "no hay 3,5 millones de fascistas que votan a Vox" y que seguir con esta tesis significa "regalar el malestar social" a la derecha y la extrema derecha.

Por ello, ha argumentado que no se puede hacer buena política si no tienes tiempo y no te esfuerzas por escuchar a los ciudadanos: "La ola reaccionaria actual es la expresión de un intento democrático fallido porque están en una cierta revancha respecto a la ola del 15M". Asimismo, ha expresado que la victoria de Gabriel Boric en Chile es consecuencia de que "dejó de ser el candidato solo de la izquierda para serlo del pueblo", y ha vinculado esta victoria con la experiencia de Podemos: "Tuvimos demasiada prisa".