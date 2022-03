El pánico al desabastecimiento y al también el subida en los precios de los carburantes y de los alimentos y productos de primera necesidad no se detiene en Mallorca. Una familia ha gastado esta tarde 448 euros en un supermercado Mercadona de s'Arenal y ha dejado la sección de carnicería de la tienda "prácticamente sin existencias", han confirmado a este diario testigos presenciales que hacían cola en el supermercado y se han quedado sin los productos que iban a comprar.

La mayoría de los supermercados de Mallorca siguen notando un alza compulsiva en las compras, no solo en Palma, sino también en todos los pueblos, lo que ha afectado principalmente a sus secciones de alimentación, carnes, pescados, frutas y verduras, repitiéndose las mismas situaciones que se vivieron, por ejemplo, ayer en un conocido supermercado de sa Cabaneta, que casi agotó sus existencias de carne y verduras.

Ante la nueva jornada de avalancha compulsiva de compras en los supermercados de Mallorca por la amenaza de huelga nacional en el transporte, la patronal balear (FEBT) ha afirmado que "garantiza el suministro" a todas las tiendas de distribución, aunque a la vez ha reconocido que "el alza en el precio de los combustibles repercutirá sobre el usuario final".

La asociación se ha mostrado totalmente en contra de la alarma social que mensajes anónimos difundidos a través de las redes sociales están provocando en las últimas horas. Y su presidente, Ezequiel Horrach ha reiterado que no hay convocado ningún paro del transporte. "No creo que en esta coyuntura un paro sea una solución eficaz", ha afirmado. "Lamentamos las consecuencias que están provocando los últimos rumores infundados que circulan a través de las redes sociales que advierten de que a partir del próximo lunes las Islas padecerán un desabastecimiento de productos”, ha manifestado.

Por su parte, las patronales de comercio de Baleares Afedeco, Asedas y Anged señalan que si bien en algunos casos se han tenido que limitar las ventas de determinados productos, se debe a comportamientos atípicos del consumidor y no a problemas reales de suministro. La cadena alimentaria en España es extremadamente eficiente y existen numerosas alternativas de consumo tanto de origen como de producto, han subrayado.

En este mismo sentido, la presidente de CAEB, Carmen Planas, ha querido lanzar un mensaje de “calma ante informaciones no contrastadas. Debemos evitar crear psicosis y no caer en los bulos que surgen de forma anónima. No existe ninguna preocupación entre el comercio de alimentación ni en la distribución”, añade la presidenta.