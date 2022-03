La psicosis por los altos precios de los carburantes y el miedo a la escasez de alimentos por el anuncio de huelga nacional en el transporte por carretera, que la patronal balear ya ha dejado claro que no va a secundar, provocaron ayer largas colas en las estaciones de servicio de la isla y un acopio desordenado de alimentos y productos de primera necesidad en los supermercados que no se recordaba desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Con los precios de los carburantes absolutamente disparados en Mallorca, las estaciones de servicio más económicas registraron durante todo el día largas colas de vehículos en busca de combustible a un precio más competitivo, una práctica que con los incrementos diarios actuales puede suponer para el consumidor un ahorro medio de 5,92 euros al llenar el depósito de gasolina 95 y de hasta 9 euros en el caso del diésel.

Las estaciones de servicio más baratas de Mallorca vendían ayer el litro de gasolina 95 a 1,789 euros. Y las más caras, a 1,969 euros. En el caso del diésel, el precio más barato del litro se situaba a 1,704 euros. Y el más caro a 1,959 euros. Todo ello después de una semana en la que los precios han experimentado en la isla un alza de 20 céntimos en la gasolina 95 y de 35 céntimos en el caso del diésel, con una previsión para la semana que viene de récord absoluto, por encima de los dos euros el litro en ambos casos.

Minutos después de las 19.00 horas más de 30 coches aguardaban para repostar en los surtidores de la gasolinera de Son Rapinya. Y pasadas las ocho se desataba la locura en la calle Hort de les Ànimes de Palma, junto a Ikea, con rotondas colapsadas para acceder a los surtidores de las dos estaciones de servicio de la zona, Shell y la low cost Auto Netoil, que ayer batió su récord y recibió más de dos mil vehículos para repostar, incluidas familias que acudían con todos los coches de la casa, cuando su afluencia habitual pese al alza de los combustibles es de 1.400 vehículos.

Rafael Matas, presidente de la Asociación de Distribuidores de productos Petrolíferos, declaró ayer a RTVE en Baleares que los "precios del litro de combustible por encima de dos euros (que ya se registran en estaciones de servicio de Ibiza, son dramáticos para la economía y provocarán un efecto muy grave sobre la inflación". Y añadió que, por este motivo, la asociación que preside ha solicitado al Gobierno una reducción del IVA de los hidrocarburos al 10%.

Supermercados con estantes vacíos y el mensaje alarmista de WhatsApp

Las colas para hacer acopio de alimentos y productos de primera en los supermercados tuvieron otra explicación, además del miedo por el anuncio de huelga nacional en el transporte por carretera a partir del lunes. Un audio sin identificar de un supuesto transportista corrió como la pólvora por WhatsApp entre los ciudadanos.

«Estamos movilizando a todo Cristo y si nos sale bien el lunes no se mueve ni Dios», adviertió el mensaje. «Vamos a bloquear Palma y todos los pueblos. Se va a liar bastante. Con el gasoil a dos euros la semana que viene esto no lo puede pagar nadie y los transportistas menos. Así que pasad el mensaje y haced acopio porque no va a llegar comida al Mercadona hasta que nos bajen los precios».

Dicho y hecho. Los estantes de la empresa de distribución en el supermercado de sa Cabaneta, en Marratxí, casi agotaron todas las existencias de carne y verduras, y en otros supermercados de la isla la afluencia de ciudadanos también se disparó.