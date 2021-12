Colas interminables en las pescaderías y fruterías de los mercados de Palma

La niebla no ha evitado que miles de personas acudieran esta mañana a por las últimas compras de Nochevieja. La frase "Uh! quina gentada!" ha sido la más pronunciada en cada una de las entradas de los mercados municipales de Palma, donde las colas han sido interminables desde primera hora, especialmente en las pescaderías, carnicerías y fruterías, porque no nos olvidemos que el producto estrella de esta noche es la uva.

"La mayoría de la gente espera al último día del año para comprar las uvas", explica Xisca Pons, de la Frutería Bota, en el Mercat de l'Olivar, que apunta que no se ha registrado un aumento de precios en sus productos. El kilo de uvas se podía adquirir hoy a un precio de entre 3,80 y 5,90 euros el kilo. Además de este fruto simbólico para celebrar esta especial noche, los clientes han hecho también acopio de melón y fresas "para bajar un poquito la cena", señala entre risas Cristina Pocoví, una de sus clientas.

El pescado y el marisco son los productos más destacados en estas fiestas navideñas, y no podían ser menos esta Nochevieja. En el Mercat de l'Olivar los vendedores no daban a basto, durante toda la mañana han estado atendiendo a tres y cuatro clientes a la vez, aunque estos han ido armados de paciencia, puesto que ya sabían con lo que se iban a encontrar. "Cada año lo dejo para el último día, es verdad que hay mucha gente, pero me encanta el ambiente y luego siempre nos tomamos algo", comenta Xisco Garau después de comprar dos kilos de gambas mallorquinas.

"Las gambas y las cigalas mallorquinas frescas son lo que más estamos vendiendo", señala Isabel Torres, de Peixos Carmen, que añade además que los precios no están más caros estos, "de hecho hoy estos dos productos están más baratos, porque se han capturado más".

Tanto se han vendido estos crustáceos que una de las clientas se lamentaba porque solo había podido conseguirlos congelados: "No ha habido manera, frescos ya no quedaban". A esta mallorquina y a su familia la pandemia por el coronavirus les ha "trastocado" un poco la cena y esta noche solo serán tres. Por el mismo motivo, pero en este caso por prudencia, Matilde Ortúñez cenará solo con su marido. "Hemos comprado unas gambas para celebrarlo juntos", señalaba.

Javier Talavera, sin embargo, ha optado por celebrarlo a lo grande con su familia y esta mañana compraba bogavantes y langostas para los seis comensales que serían en total. Según señala, "hoy estaba un poco más caro, pero las compras de último minuto son así y lo habíamos dejado encargado".

En la mayoría de pescaderías de los mercados municipales el bogavante se podía adquirir por 39,80 euros el kilo y la gamba de Mallorca, por ejemplo, por 120 euros el kilo, unos 'productos de lujo' que clientes como Talavera no se han querido perder.

Ya sea porque algunos clientes han optado por encargar los productos, porque les gusta el ambiente del último día o porque la pandemia les ha obligado a improvisar y hacer las compras en el último momento, los mercados municipales de Palma han estado durante toda la mañana a rebosar. Y es que no olvidemos que, aunque en plena sexta ola de coronavirus, con precaución y cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes, la gente quiere disfrutar de estas fiestas.