El suplemento de gastronomía de Diario de Mallorca, Manjaria, está de aniversario. Cumple 12 años de vida y quiere celebrarlo distinguiendo a las mejores iniciativas gastronómicas de la isla en un acto que tendrá lugar el próximo lunes 29 de noviembre en el Club de este rotativo a partir de las 18 horas. Esta cita reunirá a destacados miembros del sector y contará con ponencias y una mesa redonda que servirá para reflexionar sobre diferentes aspectos como la agricultura ecológica y el papel de las redes sociales en la promoción gastronómica.

En esta edición, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de Coca Cola, se entregarán cuatro galardones a destacadas figuras y propuestas en el ámbito de la restauración en la isla: la cocinera Maca de Castro; el grupo hotelero Garden, la Ruta del Llonguet y Ramaders Agrupats Felanitx.

La cocinera Maca de Castro ha apostado fuerte por su restaurante Andana y ha desembarcado en Palma con sus exquisitas propuestas culinarias. Junto a su equipo ha desarrollado unos platos y menús utilizando productos locales que cultiva en su huerto sostenible.

El Grupo Garden es líder en políticas de sostenibilidad y economía circular. Desde sus hoteles hace llegar a sus clientes el producto local de la isla.

En Palma la Ruta del Llonguet ha puesto de moda los populares ‘llonguets’ palmesanos. Un total de 35 hornos y pastelerías se han unido a esta iniciativa ofreciendo llonguet y bebida por tres euros.

Con casi 40 años de experiencia, Ramaders Agrupats han ampliado en 2020 y 2021 su clientela. Estos artesanos ganaderos destacan por su buen hacer y producto de calidad y ahora disponen además de tienda online.

Ponencias y mesa redonda

El acto, presentado y moderado por Bartomeu Font, también servirá para reflexionar sobre el mundo gastronómico actual. Comenzará con un saluda de la directora de este diario, Marisa Goñi, y de la coordinadora del suplemento, Magdalena Mezquida. A continuación, Rubén Pol, que ha sido, entre otras cosas, sommelier de Disfrutar, el 5º restaurante del mundo en la guía The Best 50 Worlds Restaurants, ofrecerá la conferencia La función actual del sommelier en el restaurante. Por su parte, Gonzalo Coterillo, socio de Mad Men, agencia de estrategia digital, reflexionará sobre cómo hacer que tu local sea parte y no víctima de las redes sociales. En la mesa redonda posterior se mostrarán casos de éxito de la gastronomía ecológica con Mireia Oliver, de Can Majoral, Xisco Llompart, Purgatori y Andreu Adrover, de sa Teulera. El director insular del Consell, Jaume Alzamora, será el encargado del cierre de la jornada.