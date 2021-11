Ciudadanos no descarta «al 100%» una lista única con el PP en Balears de cara al 2023

Ciudadanos empieza a mover ficha de cara a las próximas elecciones de 2023. La Convención Autonómica que celebran este fin de semana reunirá en Palma a la plana mayor del partido, aunque tendrá una gran ausencia: Inés Arrimadas. Aunque la coordinadora autonómica y portavoz en el Parlament, Patricia Guasp, se reunirá con ella en la ejecutiva del día 29. Por la isla pasarán la vicealcaldesa del ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís; el vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, o el presidente del Grupo Parlamentario en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa.

Fuentes cercanas a la dirección afirman que esta cita debe servir para marcar bien las líneas de actuación porque «muchas veces no se reconoce el trabajo que hacemos en el Parlament». En ese sentido, no descartan «al 100%» una lista única con el Partido Popular de cara a las elecciones de 2023: «Falta un año y medio de legislatura. Todo puede pasar, pero de momento no lo hemos planteado». Esta posibilidad permitiría aunar en una misma candidatura gran parte del electorado de derecha y centroderecha con el objetivo de llegar al Consolat. Las últimas encuestas no vaticinan unos buenos resultados para Ciudadanos, pero afirman que están «tranquilos» y tienen «buenas sensaciones» porque la sociedad civil «entiende nuestro discurso».

La reunión de ayer entre la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, sirvió para acercar posturas y ver la viabilidad de esta entente. Ambos destacaron los beneficios de sumar las visiones conservadora y liberal en un mismo proyecto que aglutine posturas diferentes dentro de un mismo marco. La portavoz en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, afirmó que «2023 queda lejos pero cuando llegue el momento se valorará. Sería una opción».

En Cataluña aún no está tan clara la estrategia. Hace unos días, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, argumentó que las siglas de su partido «seguirán vivas» y cree que la mejor opción es «sumar entre constitucionalistas». Aun así, voces del propio partido en Cataluña ya han alertado de la bajada de apoyos y la oportunidad que supone una unión como esta.

En Balears, una de las mayores preocupaciones es la proclamación de Marga Prohens como presidenta del PP porque podría «atraer votantes descontentos». Su perfil, «más conservador» según aseguran desde Ciudadanos, puede converger con el liberalismo, «sobre todo en temas económicos». Reconocen que en asuntos sociales las posturas siguen «diferenciadas» y confiesan que «no nos gustaría» ir en una lista conjunta. Fuentes del partido afirman sentirse «más cómodas» con el perfil que representa el actual portavoz en el Parlament, Toni Costa, y declaran tener simpatías mayores hacia su forma de ver la política.

Uno de los posibles errores del partido, dicen, puede haber sido «pecar de no pensar en tema partidista para sacar más votos». A pesar de ello, creen que su trabajo durante la legislatura está siendo «muy provechoso».