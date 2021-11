El Govern anunció la semana pasada que ampliaba el plazo para solicitar las ayudas al alquiler, que pasaba del 15 al 30 de noviembre para intentar llegar al mayor número de beneficiarios y facilitar la atención presencial. Sin embargo, unos días después ya no quedan citas en Mallorca para ser atendidos personalmente.

Los trámites para acceder a la subvención para afrontar los elevados alquileres de la comunidad son arduos para sus solicitantes. Aún así, desde que se inició la pandemia la conselleria de Movilidad y Vivienda recomienda que se hagan de forma telemática, tarea complicada para parte de la población vulnerable que las solicita.

Según han informado ciudadanos que están tratando de ser atendidos en las oficinas del Ibavi, es imposible conseguir ya una cita para ser atendido de forma presencial. La Conselleria da dos vías para pedir la cita. Una telemática, pero cuando el interesado trata de seleccionar la isla de Mallorca el sistema no da opción para elegir oficina. La otra es a través del teléfono habilitado. Primero resulta muy difícil no encontrar la línea ocupada y una vez se consigue la comunicación, se informa de que ya no hay posibilidad de conseguir cita presencial antes del 30 de noviembre, que se cierra el plazo.

Un afectado por esta situación explica que en primer lugar intentó hacer los trámites de forma virtual, pero el sistema le da un error y no le permite finalizar la operación. Por ello fue que infructuosamente ha tratado de lograr atención presencial en Palma.

Ante la desesperación de no poder terminar la presentación telemática, pidió ayuda al soporte técnico vía el 012, el servicio telefónico de información general destinado a la ciudadanía. Si bien la solución técnica no le ha llegado, se le ha instado a registrar los documentos físicos en las oficinas administrativas del Govern, para lo que sí ha logrado una cita. Eso sí, en este caso no le podrán confirmar el personal administrativo si la solicitud está correcta.

La Conselleria informó el jueves pasado que ya se han recibido cerca de 5.000 solicitudes. En la última convocatoria, la de 2020, aún con beneficiarios que no han recibido la subvención, se superaron las 8.000.