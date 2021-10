Descartan que la variante delta plus provoque una sexta oleada

No está aún, pero se le espera. El microbiólogo jefe de Son Espases, Antonio Oliver, aseguró ayer que la variante delta plus, una mutación de la variante delta (o india) original que habría sido descrita por primera vez en el Reino Unido durante el pasado mes de julio y que en estos momentos sería la responsable de un 8% de los nuevos contagios notificados en ese país, no ha sido detectada aún en Balears aunque no duda de que tarde o temprano aparecerá.

«Es un sublinaje de un sublinaje de la delta, una variante evolucionada de esa mutación que es un poco más trasmisible, en torno a un diez por ciento más. Y aún no está demostrado que provoque una enfermedad más grave. Se trata tan solo de una nueva vuelta de tuerca de esta pandemia. No es comparable con la delta original que, cuando apareció, era un cincuenta por ciento más contagiosa», comparó Oliver.

Descartó el microbiólogo por tanto que esta nueva variante vaya a provocar otra oleada pandémica y sustentó esta afirmación en el elevado porcentaje de población vacunada contra la covid-19 de este país, una circunstancia que en su opinión nos blindaría frente a nuevos contagios masivos.

«Puede llegar a provocar un pequeño repunte de casos similar al que hemos tenido en la última semana, pero no creo que vaya a ser la causante de una sexta oleada pandémica porque tenemos a un elevado porcentaje de la población vacunada», recalcó.

Muriendo poco a poco

En opinión del responsable de Microbiología del hospital de referencia, «esto (la pandemia) se va a ir muriendo poco a poco. Y hay que tener claro que si se acaba es por el efecto de las vacunas». Al ser preguntado si cree que nos tendremos que vacunar de la covid cada año, Oliver opinó que solo será necesario con los colectivos más frágiles.

Porque que tengamos nuevos casos de covid-19 provocados por esta variante es una cuestión de tiempo. «Ya ha aparecido en Cataluña y en Valencia y lo hará aquí también. No hay que olvidar que está presente en varios países europeos y la movilidad no está restringida», advirtió el jefe de Microbiología.

Asimismo Oliver reveló que procederán a reanalizar las secuencias genómicas de todos los casos positivos provocados por la variante delta original desde el pasado mes de julio (cuando se describió su sublinaje por primera vez en Reino Unido) para comprobar que alguno de ellos no hubiera sido causado ya por la nueva variante del SARS-CoV-2.

Aulas

La conselleria de Educación ha informado de la detección de 5 positivos en covid-19 entre el profesorado de Mallorca y 78 estudiantes con PCR positiva en todo Balears en la última semana, en la que la mayoría de alumnado positivo y en cuarentena es de Infantil y Primaria.

En Balears hay 31 grupos en cuarentena (frente a 23 de la semana anterior), de 24 centros educativos distintos, con un total de 690 alumnos aislados, según los datos recogidos hasta viernes 22 de octubre en los centros educativos de Balears y las unidades Educovid. Según la conselleria, las cifras indican que el número de contagios en los centros educativos es bajo.

Los 78 estudiantes con PCR positiva (la semana anterior fueron 64) suponen el 0,03% del alumnado. Del total, 60 estudian en Mallorca (43 la semana anterior), 3 en Menorca (2 la semana anterior), 15 en Eivissa (17 la semana anterior) y ninguno en Formentera (2 la semana anterior). La mayoría de este alumnado es positivo por contacto fuera del ámbito escolar.