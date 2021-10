Gabriel Escarrer: “No es coherente odiar una industria que ha puesto a Baleares en el mapa internacional”

La publicación sobre la trayectoria de uno de los pioneros del turismo español no significa que se vaya a retirar, “en absoluto, continúo siendo y ejerciendo como presidente no ejecutivo y dirigiendo el Consejo de Administración y la Junta General”, explica en una entrevista concedida a Diario de Mallorca. Si bien desde que delegó las funciones ejecutivas asegura que no ha vuelto a intervenir en la toma de decisiones, sigue acudiendo cada día a su despacho.

Repasa cómo creó la mayor hotelera española cuando “el turismo era casi una ‘hoja en blanco’ y había “que aprender de manera rápida y muy intuitiva, innovando, y haciéndolo lo mejor posible”. Eran tiempos de “grandes oportunidades para los emprendedores dispuestos a ‘comerse el mundo’, como era yo, pero había que echarle valor, y valor le eché”, asegura.

"Diversificar la economía, siempre es positivo, pero en ningún caso debemos penalizar por ello al turismo" Gabriel Escarrer Juliá - Presidente y fundador de Meliá

En su larga trayectoria ha vivido la crisis de la covid-19, que “era algo inimaginable para casi nadie, incluso le diré que el concepto de una pandemia global no estaba siquiera entre los 20 mayores riesgos estimados por las compañías turísticas a nivel internacional”. Ha supuesto un “golpe al sector turístico devastador, y en ¡una semana! tuvimos que cerrar la mayoría de nuestros hoteles”, remacha.

Se declara partidario de diversificar la economía balear porque "siempre es positivo, pero en ningún caso debemos penalizar por ello al turismo, sino potenciarlo, puesto que es un sector tractor de otros muchos subsectores económicos”. Desde su experiencia considera que la turismofobia es “un fenómeno basado en la desinformación, ya que no es coherente odiar a una industria que ha puesto a las Baleares en el mapa internacional, y que proporciona cerca del 40% del producto Interior bruto de la comunidad".

