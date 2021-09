«No gobernaremos a cualquier precio y hay que ser implacables con lo que defendemos»

Una alcaldesa y un alcalde en liza. La alcaldesa de Esporles, Maria Ramon, y el alcalde de Deià, Lluís Apesteguia, se disputarán ser el candidato de Més al Govern en 2023. Será en unas primarias que tendrán lugar el 24 de octubre. Ambos apuestan para que Més lidere las políticas del Govern del Pacto y no ser comparsas del PSOE. Coinciden plenamente en las líneas rojas que no puede traspasar Més

«Un país de futur» es vuestro lema. ¿Qué mensaje queréis enviar?

Se han conseguido muchas cosas en los Governs en los que ha participado Més en estas dos legislaturas, pero debemos aspirar a mucho más. Queremos un país con futuro, donde la transformación económica, la emergencia climática y especialmente decidir desde Balears sean los puntales.

¿Qué le ha empujado a presentarse a las primarias de Més?

Una de mis máximas siempre ha sido que con la política se cambian las cosas y se mejora la vida de las personas. Después de la experiencia de 10 años en el municipalismo, estoy más convencida de ello. Creo en la diversidad y la experiencia; en un liderazgo, joven y feminista para que se complemente con la diversidad y experiencia que acumula Més.

¿Cómo será el Més de Maria Ramon?

Si gano las primeras lo que quiero es que haya un partido fuerte, con un proyecto de país muy bien definido para decidir e incidir en la política y en la vida de las personas de Balears. Este proyecto debe aglutinar todas las diversidades que tenemos en nuestro partido.

¿Asumirá la coordinación en el congreso o habrá bicefalia?

Ahora mismo estoy centrada en el proceso de primarias y a partir de aquí trabajar para el congreso que será el que decidirá hacia dónde vamos y quién será la persona que coordine el partido.

¿Qué papel jugará Més en 2023?

Será la asamblea quien decidirá en qué lugar se desarrollará nuestro proyecto. Nos presentamos para ganar y gobernar, no gestionaremos a cualquier precio y seremos implacables con las posturas e ideas que defendemos en Més.

¿Es usted la candidata del ‘aparato’, o del llamado ‘Clan de Esporles’?

He hablado con mucha gente, de diferentes sensibilidades, y con los apoyos que me han demostrado he decidido dar el paso. No soy la candidata del ‘Clan de Esporles’. Me presento como Maria Ramon, que lleva 10 años gestionado y seis de alcaldesa, junto al apoyo de un nutrido grupo de personas que creemos en el proyecto.

¿Hay posibilidades de Pacto antes de las primarias con Lluís Apesteguia?

No se ha hablado de este tema. Con Lluís Apesteguia tengo una muy buena relación, tenemos contacto constante y compartimos que somos alcaldes de Més. Después de las primarias todas las sensibilidades deben estar integradas.

¿Teme que se reproduzca la crisis de 2019 con dos sectores enfrentados?

Tras las primarias debemos empezar a trabajar para fortalecer y unir el partido y que todos rememos con el objetivo de las elecciones en 2023.

¿Qué líneas rojas deben ser inquebrantables para Més?

La financiación, la defensa del catalán, la educación y el cambio de modelo económico que incluya el decrecimiento territorial y turístico y políticas de vivienda.