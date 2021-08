Un opositor denuncia que Salud ofrece 23 plazas en Mallorca sin detallar el destino

Un empleado público de Son Espases que opositó y obtuvo una plaza de auxiliar administrativo en un concurso de promoción interna en el que se ofertaban un total de 143 plazas ha denunciado que al menos 23 de ellas ubicadas en Mallorca se están ofreciendo en estos momentos a los ganadores «sin código de identificación y sin definición concreta» más allá de un genérico «Área de Mallorca».

El denunciante ha explicado a este diario que el concurso oposición al grupo auxiliar administrativo del Servei de Salut convocado el 21 de abril de 2018 ofrecía 307 plazas de turno libre y 143 de promoción interna, esto es, reservadas para los propios trabajadores que quieren mejorar su categoría o simplemente cambiar de lugar de trabajo.

El examen se llevó a cabo casi un año después, el 7 de abril de 2019, y la publicación de las listas definitivas de aprobados por orden de prelación así como las plazas a las que optaban, a finales del pasado mes de julio. La hecatombe que ha provocado la covid-19 ha justificado muchas demoras de todo tipo y condición.

El denunciante admite que a este turno de promoción interna se presentaron 112 candidatos, menos que las plazas ofertadas (143), y que finalmente solo aprobaron el examen 25, él entre ellos.

Pero ahora, en el momento en que le toca elegir la plaza más acorde a sus intereses se encuentra con que al menos 23 de las plazas ofertadas en Mallorca carecen de algún tipo de identificación. Esta circunstancia también se daría con otras 4 plazas ofrecidas en Menorca.

Ante esta situación, el opositor remitió un correo electrónico a la jefa de Administración de Personal del Servei de Salut, Pilar Ramos, denunciando esta inconcreción (ver correos bajo estas líneas). Ante esta «insatisfactoria» explicación, decidió acudir a este periódico.

En opinión de este empleado público, estas prácticas generan inseguridad en la persona que tiene que elegir su próximo destino provocando que desista de optar por una plaza de la que lo ignora todo previniendo así que le trasladen a un puesto de trabajo que no satisfaga las expectativas con las que se presentó al concurso oposición. Así que no suelen ser elegidas y continúan en manos de sus actuales titulares.

118 plazas vacantes

El denunciante comparte sus cuentas. Si se ofertaban 143 plazas de turno libre y tan solo aprobaron el concurso oposición 25 personas, habrían quedado vacantes 118 de esas plazas.

Y como las plazas que queden sin candidato no migran a las de turno libre, sus 118 titulares actuales, trabajadores eventuales o interinos, las conservarían hasta el próximo concurso oposición de esta categoría, dentro de unos años en el mejor de los casos.

Cruce de correos

«Hemos comprobado las plazas que usted nos indica y le podemos confirmar que son correctas». De esta manera solventó la reclamación la jefa de Administración de Personal del IB-Salut, Pilar Ramos. Unas explicaciones sin argumentación que, evidentemente, no le convencieron.

IB-Salut dice que basta con identificar a la gerencia

IB-Salut respondió que no están obligados a especificar ni a dar detalles de cada plaza que se ofrece en el turno de promoción interna y señalaron que basta con indicar de forma genérica la gerencia o el hospital donde se ofertan. Así, pusieron como ejemplo que en Son Espases se pueden ofrecer 99 plazas sin entrar a detallar cuáles son. Tras afirmar que «todo el mundo sabe» que las plazas identificadas tan solo como «Área de Mallorca» corresponden a su Gerencia de Atención Primaria (GAP), no facilitaron explicación plausible de por qué algunas de sus plazas sí están perfectamente identificadas y otras no.