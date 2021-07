La presidenta del PP, Marga Prohens, ha comparecido hoy para dar su versión de la denuncia anónima contra su persona presentada ante la Oficina Anticorrupción de Balears en la que se apunta a un incremento patrimonial de unos 160.000 euros al amortizar una hipoteca con esta cantidad. Prohens ha asegurado que se trata de "una denuncia falsa y con el objetivo de hacerme daño". Prohens ha mostrado sus extractos bancarios para dar veracidad a sus palabras y ha emplazado a los "cobardes que han presentado la denuncia que den la cara".

La líder popular ha afirmado "en ningún momento ha habido ningún incremento de patrimonio y todo se reduce a un acuerdo de divorcio con mi exmarido por el que él me pagó 100.000 euros y, furto de este acuerdo, yo quedé liberada de la hipoteca y mi exmarido se quedó con la casa". Prohens ha mostrado los extractos bancarios de las dos hipotecas que hacen referencia a la denuncia, donde ha mantenido que se puede observar como el incremento patrimonial no se ha producido.

Marga Prohens se ha mostrado "muy dolida, ya que se trata de un ataque personal hacia mi persona y me duele también por el padre de mi hijo, que se ha visto involucrado en esta historia sin tener nada que ver en política". Ha indicado que "no todo vale en política" y ha insinuado que "todo es producto de que hay gente que ya me ve como presidenta del Govern en 2023", en alusiones a los partidos de la izquierda. En concreto se ha referido a que una prueba de que hay nervios por su liderazgo es que la denuncia anónima se presentó el 20 de julio, pocos días antes del congreso que la proclamó presidenta del PP.

En este sentido, ha indicado que ha puesto en manos de sus abogados de qué forma puede defenderse ante este tipo de denuncias. "Me encuentro del todo indefensa ante una denuncia anónima que no sé quien ha presentado ya que siempre he sido muy escrupulosa". Por ello ha emplazado a "los cobardes que presentan denuncias anónimas que den la cara o que acudan a los tribunales de Justicia". De igual modo, ha añadido que va con "la cara bien alta y si pretendían que el PP o yo misma bajáramos el ritmo, esto nos servirá para ser más fuertes".