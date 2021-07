Quien aporta estas escalofriantes cifras es Oriol Lafau, coordinador autonómico de la estrategia de Salud Mental, especialista que se muestra especialmente preocupado con la situación psíquica de los más pequeños.

«Los ingresos de menores en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por intentos de suicidio son muy raros. En los últimos ocho o diez años se habrán producido unos cuatro, como mucho. Pues bien, solo en 2020 hemos tenido cinco ingresos en la UCI por esta causa», apunta el coordinador para que la ciudadanía se haga cargo de la dimensión del problema.

Dos casos de 7 y 8 años

«Y en mi actividad asistencial (Lafau continúa ejerciendo como psiquiatra en Son Espases) este año he atendido dos casos de intento de suicidio, afortunadamente más leves que no requirieron de ingreso en la UCI, de dos niños de 7 y 8 años. Esto es algo que no había visto nunca antes, algo rarísimo de ver», subraya advirtiendo de la peligrosidad de esta patología infantil grave en un colectivo que «son los adultos de mañana». Los menores que tuvieron que ingresar el año pasado en la UCI tras intentos de suicidio graves fueron adolescentes, revela el coordinador.

Tan preocupante es esta problemática que para intentar atenuarla acaban de estrenar en Son Espases una consulta específica y exclusiva para atender estos casos de intento de suicidio infantil que, añade Lafau, está integrada por un psiquiatra y un psicólogo.

Sobre las causas que estarían detrás de este incremento de las intentonas autolíticas entre la población más joven, el coordinador de Salud Mental apunta a una de las más importantes: el confinamiento obligó a los pequeños a convivir aún más estrechamente con sus monstruos, con las personas que abusan de ellos y les maltratan física y psicológicamente.

El confinamiento de los menores con sus agresores, detrás del aumento de las intentonas autolíticas

«No es la única razón, pero sí es una y además una de las más importantes», señala Lafau advirtiendo que, en los hogares, los niños son los que primero perciben las dificultades y actúan en consecuencia y que por tanto no hay que descartar que tras el aumento de las intentonas suicidas entre los más pequeños aparezcan los suicidios entre los adultos. «Aún no hemos visto la quinta ola de los suicidios y de los trastornos de la conducta alimentaria», advierte el coordinador.

Porque si los más pequeños se han visto obligados a encerrarse con sus agresores, los que padecen trastornos de la conducta alimentaria también se han visto impelidos a confinarse con su peor enemigo: la comida.

Confinamiento igual a recaída

En opinión del experto, el encierro generalizado al que obligó esta pandemia provocó que personas que estaban siendo tratadas de estos trastornos de la conducta alimentarios y que habían mejorado mucho vieron cómo el confinamiento hacía esfumarse estos avances.

«Volvieron a recaer con el confinamiento. Dejaron de hacer deporte y de la noche a la mañana se vieron encerrados con su peor enemigo. En los adultos hemos detectado un aumento del consumo de alcohol y en los menores de las pantallas», abunda Lafau.

Al igual que con los suicidios, las bulimias y anorexias crecieron al confinarlas con su peor enemigo: los alimentos

Por eso se muestra extrañado de que la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, tanto la dedicada a la población adulta como a la infantil, no se hayan visto desbordadas por un aluvión de petición de consultas. «Estamos pendientes y si necesitan un refuerzo se lo pondremos», se compromete.

Trastornos adaptativos

Sobre qué tipo trastorno mental ha afectado más a la población en general durante esta crisis sanitaria, Lafau no duda en señalar a los trastornos adaptativos ansiosodepresivos que son aquellos provocados por la incertidumbre ante lo que va a pasar, la incógnita de los cambios, la situación en la que quedan las personas tras ser despedidas de su trabajo o ser incluidas en un ERTE o el periodo de asimilación necesario tras la muerte de un ser querido.

«Son trastornos más leves aunque eso no significa que las personas no sufran con ellos», admite. Por ello, en noviembre se abrirá una unidad de patología dual que atenderá trastornos de adicción y mentales en una remodelada planta del Psiquiátrico que contará con 15 camas y veinte plazas de hospital de día, adelanta para acabar el doctor Lafau.