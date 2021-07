Armengol ante el auto de los estudiantes: “Más no podemos hacer”

Armengol ha comparecido junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la terminal de llegadas del aeropuerto de Palma para juntas presentar la entrada en vigor este primero de julio del certificado digital europeo, después de comprobar su funcionamiento en el área de control de pasajeros. Maroto ha respaldado al Govern en su gestión ante el brote por los estudiantes en viaje de estudios en la isla y también ha recalcado que “acatamos la sentencia” de la jueza que ha anulado el confinamiento impuesto por el Ejecutivo Armengol, "pero tampoco la compartimos" porque “por encima de todo está la salud pública”, recordando que ella misma se tuvo que “cuarentenar” en diciembre y antes “hotel entero”, recordando cómo al inicio de la crisis se confinó un establecimiento en Canarias.

La ministra y Armengol han estado acompañadas por el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, el responsable de Sanidad Exterior en Baleares, departamento del ministerio de Sanidad, Raúl Izquierdo, y el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar.

La presidenta ha señalado que se está preparando el recurso contra la resolución judicial que tumbado el confinamiento masivo de los estudiantes peninsulares al considerar que obedece a una decisión que no es proporcional al no haberse demostrado que los jóvenes no contagiados han podido estar en contacto directo en algún momento con los que sí han dado positivo en covid. “Más no podemos hacer”, ha recalcado la jefa del Ejecutivo balear “para proteger” a la población de las islas y a la de la península.

“Les hemos informado bien yendo habitación por habitación explicando las opciones” Francia Armengol - Presidenta del Govern

Para la presidenta no hay dudas de que durante su estancia en la isla, los estudiantes han sido contacto estrecho de los jóvenes positivos en covid apuntando a las agencias que ofrecían diversas actividades en las que se han estado encontrando “en diferentes momentos del viaje” y espacios los jóvenes confinados. Además de que está circulando la variante delta.

Bien informados

“Les hemos informado bien”, asegura Armengol “yendo habitación por habitación explicando las opciones”, es decir, quedarse en el hotel covid en cuarentena, tomar el barco “sufragado” por el Govern que ha salido esta mañana rumbo a Valencia o que “cada uno bajo su responsabilidad optara por la vía que quisiera”. Y ha agradecido la responsabilidad de los que han elegido quedarse en el Palma Bellver incidiendo en que durante “muchos meses” en los hoteles puente han estado alojados otros turistas sin que “nunca” ninguno se resistiera al aislamiento preventivo.

“Queremos un turismo cívico”, ha subrayado la líder del Govern destacando que Baleares es la única comunidad que brinda “la garantía” de ofrecer un hotel puente en caso de que los turistas tengan que aislarse por el virus durante su estancia en las islas. Además, insiste en que el archipiélago “sigue siendo un destino seguro” aunque esté subiendo la incidencia de casos covid porque considera que se mantiene “una muy buena situación sanitaria”, en una jornada en la que la conselleria de Salud ha informado de 300 nuevos positivos.

Al inicio de la rueda de prensa, seguida con expectación al ser la primera comparecencia de Armengol para evaluar la crisis generada por el primer brote ligado al turismo en la isla, se ha producido un incidente al verse interrumpida por gritos, que correspondían a negacionistas, según se ha informado desde el equipo de Armengol. Las fuerzas de seguridad han intervenido rápidamente para reducir y llevarse a los perturbadores de habla inglesa.